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В Самарской области откроется современный частный туристско-информационный центр

3 июля 2024 18:29
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Его основное предназначение - помочь туристам определиться с выбором маршрутов для отдыха и путешествия по Самарской области.

5 июля 2024 года в 12.00 в историческом центре Самары, в музейном квартале на улице Фрунзе, 126, на пути национального туристского маршрута Самарской области «Жигулёвские выходные», откроет свои двери Частный туристско-информационный центр Тревел-гостиная «ЯГОЗА».

Его основное предназначение - помочь туристам определиться с выбором маршрутов для отдыха и путешествия по Самарской области. Центр сотрудничает с экспертами отрасли - турагентствами, тревэл-ассистентами - и располагает актуальным детальным описанием всех туристических объектов города. Открытие Тревел-гостинной «Ягоза» (ЧТИЦ) было поддержано министерством туризма Самарской области в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

В центре можно получить консультацию по бронированию гостиницы или аренде автомобиля. Туристы могут посмотреть интерактивный экран с мультфильмами о Самаре и картой города. Специалисты центра поделятся с гостями и жителями Самарской области полезной информацией о достопримечательностях, помогут организовать экскурсии, трансферы, приобрести билеты на культурные мероприятия и многое другое.

Центр оборудован всем необходимым для комфортного и полезного отдыха туристов и жителей города. Здесь желающие смогут послушать аудиоэкскурсии по самым интересным местам Самары и Самарской области, а дети смогут весело и легко получить интересную информацию, просмотрев удивительные мультфильмы и прослушать сказки, созданные о регионе. Каждый ребенок сможет увлекательно провести свободное время, воспользовавшись планшетами или песочным столом в детской комнате на втором этаже.

В пространстве центра будут проходить выставки картин, которые в будущем можно приобрести, мастер-классы для детей и взрослых, встречи с интересными людьми. В зоне отдыха расположено мини-кафе.

 

Фото:   pxhere.com

Теги: Самара Туризм

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