В Самарской области обсудили развитие сувенирной продукции

27 августа 2025 года в Самарской области на площадке регионального центра «Мой бизнес» прошел круглый стол «Популяризация региона через развитие сувенирной продукции», собравший представителей туротрасли, производителей сувениров и розничных точек реализации. Мероприятие было направлено на укрепление имиджа региона и развитие региональных брендов через сувенирную индустрию – как неотъемлемую часть туристического опыта.

«Развитие региональных брендов, а также популяризация региона через сувенирную продукцию важный инструмент для правильного позиционирования Самарской области как внутри, так и за ее пределами. Наша область богата умельцами и мастерицами, и наша задача рассказать и показать все грани Самарской области», – рассказала министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева.

В рамках мероприятия был презентован новый тревел-маркет «Ягоза», новая линейка сувенирной и полиграфической продукции «Метида», проекты известной в сувенирной отрасли компании «Индиго» и история создания бренда «BUNTARKA».

Своим опытом и планами поделился руководитель управления туризма администрации г.о. Новокуйбышевск Андрей Тютюгин. В обсуждении приняли участие представители Самары, Тольятти и Сызрани, что подчеркивает межмуниципальный подход к развитию сувенирной экономики.

Дискуссия по итогам презентаций позволила наметить конкретные точки сотрудничества для усиления присутствия сувенирной продукции в туристической экосистеме региона: помощь в разработке стандартов качества, продвижении региональных марок, в том числе за пределами области, организации логистики и пространств для экспозиций сувенирной продукции в туристических локациях. Участники дискуссии согласились, что сувенирная продукция способствует экономическому росту через поддержку местных производителей и малого бизнеса, повышает узнаваемость территории и формирует устойчивый туристический бренд. Координация усилий власти, производителей и торговых точек позволит усилить приток туристов и увеличить доходы от культурно‑познавательных и других активностей региона.

В рамках мероприятия прошла выставка‑продажа сувениров. В экспозиции были представлены платки, сувенирное мыло, керамические панно, шоперы и другие изделия. Общая черта – любовь авторов к Самарской области и высокий уровень ремесленного исполнения.

Повышение туристической привлекательности региона - одна из задач нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

Фото: министерство туризма Самарской области