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В Самаре намерены запустить первый информационно-справочный центр

14 ноября 2024 20:05
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В  котором гости города смогут получать информацию о достопримечательностях, жизни региона, туристических событиях и отдыхе в Самаре.

Самара – крупный туристический центр региона, здесь сосредоточено более 100 культурных и исторических объектов, которые ежегодно посещают туристы.

В декабре 2024 года Администрация города намерена запустить первый информационно-справочный центр, в котором гости города смогут получать информацию о достопримечательностях, жизни региона, туристических событиях и отдыхе в Самаре. Его возводят в районе Речного вокзала, на эти цели благодаря победе Самары в конкурсе министерства туризма области выделено 13,9 млн. рублей. 

«Туристический центр поможет создать комфортные условия для туристов, доступно рассказать о достопримечательностях, знаковых местах, экскурсионных программах, которые предлагает наш город. Здесь будут находиться справочные материалы, появится возможность выпить чашечку кофе, зарядить телефон. Мы контролируем каждый этап строительства центра», - отметил заместитель Главы городского округа Самара – руководитель Департамента экономического развития, инвестиций и торговли Администрации городского округа Самара Владислав Зотов.  

Строительство информационно-справочного центра входит в первый этап реализации туристического кода Самары. В первый этап также входит размещение навигационной системы из 10 устройств под названием «Вехи Самары», 6 из которых будут оснащены интерактивным сенсорным экраном для размещения информации о достопримечательностях и туристических маршрутах, а также ярмарочного комплекса на пересечении улиц Ленинградская и Чапаевская, состоящего из 5 павильонов.  

«На сегодняшний день выполнен монтаж металлоконструкций, остекление здания центра. В данный момент собираем фасад. Осталось завершить внутренние отделочные работы и оборудовать зону отдыха, установить арт-объекты», - пояснил представитель подрядной организации Павел Олейников.

Для удобства посетителей в информационно-справочном центре разместят карту исторической части города, с помощью которой можно будет легко ориентироваться, изучить рельеф города. Каждая часть на объёмной карте соответствует реальному объекту в центральной части города.

До конца ноября подрядная организация должна ввести объект в эксплуатацию. В тестовом режиме информационный центр начнет работать уже в декабре этого года.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара Туризм

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