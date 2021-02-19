В Самаре встретят участников туристического проекта «Яркие выходные в Приволжье. Самара»

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20 февраля 2021 года в Самаре торжественно встретят участников комплексного туристического проекта «Яркие выходные в Приволжье. Самара». Инициаторами проекта выступают Куйбышевская железная дорога, Куйбышевский филиала АО «Федеральная пассажирская компания» совместно с ООО «РЖД Тур» и региональными туроператорами при поддержке ФРОС region PR, Всероссийской премии «Маршрут года».

За три дня гости из Москвы смогут познакомиться с самыми популярными достопримечательностями Самары и посетить самые знаковые музеи города.

Кроме того, туристов ждет увлекательное путешествие в Жигулевск на ретропоезде на паровозной тяге «Жигулевский экспресс», который отправится

21 февраля с железнодорожного вокзала Самара. Из Жигулевска гости отправятся на автобусе в Ширяево на фестиваль «Жигулевская зима», где будет проходить всероссийский фестиваль ледяных скульптур, передает пресс-служба КбшЖД.