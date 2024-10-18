В Российском союзе туриндустрии поспешили успокоить фанатов All Inclusive

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Турецкие бизнесмены полагают, что гостиниц, работающих по системе «все включено», в стране станет меньше. Такое мнение высказал один из членов Ассоциации молодых предпринимателей Анкары Мустафа Коркутата. По его словам, эта система приводит к порче больших объемов продуктов и вреду экологии. Такие дискуссии ведут уже около 30 лет, и ни о какой отмене или пересмотре системы речи нет, заявил «Парламентской газете» вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. По его словам, доводы «экспертов» являются их субъективным мнением и не соответствуют реалиям рынка. Число отелей с такой системой лишь растет, а сама услуга становится более широкой, например, гостиницы уже предлагают «все включено», ориентированное на семейный отдых.

Согласно данным Ассоциации туроператоров России, с января по август 2024 года Турцию посетили 4 550 588 россиян, что на 4,6 процента больше прошлогоднего результата за аналогичный период — 4 351 254 визита. Из всего российского турпотока в Турцию за 8 месяцев 2024 года 58 процентов посетили курорты Антальи — 2 641 849 визитов.

По данным погранслужбы ФСБ, всего в первом полугодии этого года в Египет прибыли 667 тысяч российских граждан. Согласно статистике, опубликованной палатой туристических компаний курорта, 380 тысяч россиян посетили Хургаду за первые восемь месяцев. Египетские туроператоры ждут увеличения турпотока из РФ, ведь турагентства планируют повысить объем перевозок на зимний сезон 2024/2025 года.

Курорты Египта и Турции остаются популярными направлениями для россиян, и на этом фоне турецкий турбизнес подвел итоги сезона-2024 на Стамбульском туристическом форуме. В турецкой Ассоциации профессиональных менеджеров отелей предложили обсудить издержки All Inclusive. Участники рынка подчеркнули — дело не в самой системе, а в количестве пищевых отходов, которые образуются в результате.

По подсчетам отельеров, на одного человека приходится 300 граммов обработанных пищевых продуктов. Для отеля на тысячу гостей речь идет о девяти тоннах еды в месяц, что влечет серьезные расходы владельцев. В минсельхозе Турции неоднократно выражали озабоченность ростом количества пищевых отходов, львиная доля которых приходится на отели с системой «все включено», пишет «Вестник АТОР». Предприниматели предложили ограничить выкладку витрин с продуктами в ресторанах, закусок и нарезок «для красоты», сообщило издание. Кроме того, они выступили с идеей уменьшить размеры тарелок в отелях, чтобы класть туда меньше еды. Представители турецкой туриндустрии уже ранее предлагали пересмотреть формат «все включено» в пользу подхода «плати столько, сколько ешь».

Система «все включено» остается популярной для семейного отдыха, поскольку она фиксирует определенный бюджет, подчеркнул «Парламентской газете» Дмитрий Горин. Он отметил, что All Inclusive — это не только напитки и питание, но и развлечения, бассейн, клубный отдых, аниматоры, место на пляже.

Вице-президент РСТ уточнил, что модель «все включено» в определенной степени экологична, поскольку в этой системе используют продукцию местных сельхозпроизводителей, например виноделов. Такая модель поддерживает локальных фермеров и аграриев, которые находят интересные точки применения своей продукции.

«Дискуссии о якобы неэкологичности и пересмотре системы All Inclusive затевают рестораны и сувенирные магазины, которые находятся за территорией отелей. Туристы, которые выбирают «все включено», проводят больше времени в гостинице, что снижает доходы бизнеса вне отелей», — сказал Горин.

Система популярна, поскольку она гибкая и разнообразная — туристы могут выбрать питание только из завтраков либо включить туда еще обеды и ужины, подчеркнул вице-президент. По его словам, примерно 90 процентов прибрежных гостиниц в Турции и Египте работают по модели All Inclusive. Они готовят еду для шведского стола, который полностью покрывает любые гастрономические предпочтения туристов.

«Цифры говорят совершенно об обратном, и никаких предпосылок для отмены системы «все включено» нет. Эксперты, которые говорят о ее вреде для экологии, лишь высказывают свое субъективное мнение, которое не повлияет на пересмотр этой модели», — добавил Горин.