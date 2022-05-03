В России утвердили нормы ведения единого реестра экскурсоводов и гидов-переводчиков

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Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба кабмина. В ближайшее время реестр будет доступен на сайте Ростуризма. Из него путешественники и представители турбизнеса смогут узнавать подробную информацию об экскурсоводах, работающих в музеях и выставочных залах, городских гидах и гидах-переводчиках.

Претенденты на включение в реестр должны пройти аттестацию в специальных комиссиях, создаваемых региональными органами исполнительной власти в сфере туризма. Кроме того, в реестре будут представлены сведения о регионах, где экскурсоводы, гиды и гиды-переводчики вправе оказывать свои услуги. Предполагается, что это решение повысит качество туристических услуг и обезопасит граждан от мошенников, создаст прозрачный и контролируемый рынок экскурсионных услуг, передает Радио Маяк.