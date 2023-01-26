В России предложили ввести повышенный туристический кешбэк для молодожёнов

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Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил сделать повышенным кешбэк для недавно вступивших в брак. Копия письма на имя вице-премьера Дмитрия Чернышенко есть в распоряжении RT.

В обращении политолог отметил, что с 2020 года действует проект туристического кешбэка для путешествующих по России граждан — 20% от суммы затрат, но не более 20 тыс. рублей.

Кроме того, с осени 2022 года введён кешбэк до 40 тыс. рублей для тех, кто выбрал местом отдыха Дальний Восток.

Орлов отметил, что за время действия данной мерой поддержки воспользовались уже миллионы граждан страны.

«В целях поддержки молодых людей, только вступивших в брак и выбравших Россию в качестве места проведения традиционного медового месяца, прошу вас оценить целесообразность введения повышенного кешбэка — до 50%, но не более 50 тыс. рублей, — которым смогут однократно воспользоваться граждане, оформившие супружеские отношения не позднее чем за полгода до момента поездки», — говорится в тексте обращения.

Ранее Минэкономразвития предложило освободить туристические поездки по России от НДС.