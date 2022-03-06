В посольстве РФ назвали причину задержки вылета борта "Уральских авиалиний" из Египта

187

Задержка в отправке самолета авиакомпании "Уральские авиалинии" из Шарм-эш-Шейха не вызвана его арестом или задержанием властями Египта по запросу иностранных лизингодателей. Об этом сообщило в воскресенье посольство РФ в Каире, передает ТАСС.

В дипмиссии уточнили, что в ночь с 5 на 6 марта вылет рейса авиакомпании по маршруту Шарм-эш-Шейх - Москва был отложен в связи с закрытием воздушного пространства стран Европейского союза для российских самолетов.

"В настоящее время перевозчик прорабатывает альтернативный маршрут перелета в Россию, пассажиры размещены в гостиницах города, - отметили дипломаты. - Задержка в отправке воздушного судна не вызвана его арестом или задержанием властями АРЕ по запросу иностранных лизингодателей".

Сотрудники посольства находятся в постоянном контакте с египетской стороной и авиаперевозчиком. "Продолжаем оказывать нашим гражданам необходимое содействие", - отметили в дипмиссии.

Минувшей ночью в аэропорту красноморского курортного города были приостановлены процедуры вылета борта "Уральских авиалиний" в Домодедово. Как сообщил ТАСС источник в аэропрту, египетская сторона готовит самолет компании Air Cairo для перевозки туристов в Россию.

"Уральские авиалинии" объявили в воскресенье об отмене полетной программы в Египет с 14 марта как минимум до 20 мая. Как отмечается в заявлении авиаперевозчика, с 5 по 13 марта рейсы в Египет будут выполняться с односторонней загрузкой только на вывоз пассажиров из арабской республики.

Фото из открытых источников