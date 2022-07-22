В Нефтегорском районе Самарской области появится новый туристический маршрут

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Вчера, 21 июля, депутат Госдумы РФ от Самарской области, координатор партийного проекта «Единой России» «Историческая память» Александр Хинштейн вместе с главой министерства туризма региона Артуром Абдрашитовым, представителями администрации Нефтегорска, краеведами и общественниками обсудил варианты благоустройства территории вокруг уникального объекта — единственной в Поволжье ветряной мельницы XIX века, расположенной в селе Бариновка, а также создание нового туристического маршрута, который охватит сразу несколько объектов Нефтегорского района.

Восстановление старинной голландской мельницы начинается в августе. Сейчас на объекте уже установлены строительные леса, деревянные перекрытия на верхнем и нижнем ярусах. Предполагается, что к маю будущего года памятник архитектуры будет полностью отреставрирован. Как раз к 175-летнему юбилею мельницы. Средства на это привлечены из внебюджетных источников при содействии Александра Хинштейна.

По задумке архитекторов, рядом с памятником голландского зодчества заработает крафтовая пекарня и ремесленные мастерские; откроется «Дом мельника» и даже музей истории хлеба.

Сегодня на совещании подробно рассмотрели варианты благоустройства территории вокруг Бариновской мельницы: к открытию там обязательно должна быть предусмотрена автомобильная парковка, заасфальтированная дорога, освещение, ретро-кафе, а также павильоны для хлебных и сувенирных лавок. «Я бы предложил следующую концепцию наполнения этого пространства: воссоздать жизнь мельника на мельнице. Там должен быть представлен быт работника позапрошлого века», — сказал Александр Хинштейн.

Артур Абдрашитов с такой идеей согласился. Он также сообщил, что на территории мельницы можно было бы представить макеты всех видов мельниц различных эпох с рассказом, как они работали. Кроме того, детям можно будет предложить VR-очки, в которых каждый сможет почувствовать себя мельником из прошлых веков.

Что касается меню кафе, которое будет обустроено рядом с мельницей, то по убеждению Александра Хинштейна рецептура должна быть именно историческая, также, как и посуда (например, из глины и дерева).

Отдельная тема – сувениры. «Например, можно было бы продавать смолотую на Бариновской мельнице муку в брендированных мешочках прямо на территории», — подал идею депутат.

Также он обсудит с руководством АО «Марка» варианты увековечивания мельницы на почтовых марках.

После проведения работ Бариновская мельница может стать значимой частью нового туристического маршрута. По словам депутата, если «до ума» будут доведены и другие культурные объекты, расположенные в Нефтегорском районе Самарской области, то можно выстроить очень интересный маршрут. Он будет включать в себя Бариновку с ветряной мельницей, Утевку с храмом, расписанным Григорием Журавлевым (уникальным иконописцем без рук и ног) и строящийся рядом музей Журавлева.

Увязать между собой объекты туристической инфраструктуры можно с помощью специально выстроенного маршрута. Депутат отдельно переговорит на эту тему с руководством регионального Минтранса. «Раскрутить» маршрут поможет событийный туризм: это всевозможные праздники урожая и тематические мероприятия (день хлеба, пекаря, кондитера и др.). Такую идею парламентарий проработает с «Российским зерновым союзом».

Также обсудили варианты обустройства гостиницы для участников нового туристического маршрута. Она может дислоцироваться как в Бариновке, так и в Утевке. Один из вариантов – сельские гостевые дома, где туристы смогут в полной мере погрузиться в деревенский быт.

«Рад тому, что у нас в Нефтегорском районе вскоре появится целый ряд новых достопримечательностей. Уверен: район станет точкой притяжения для туристов со всей России и зарубежья», — считает Александр Хинштейн.