В марте 2023 года из Самары в Киров отправится новый туристический поезд

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В марте 2023 года из Самары отправится первый туристический поезд в Киров. Случится это 24 марта, сообщили представители КБЖД.

Как стало известно, трехдневный тур на поезде позволит туристам познакомиться с национальным колоритом и культурой Вятского края. В такое путешествие смогут отправиться не только жители областного центра, но и жители Пензы и Саранска.

В столице Вятского края запланирована прогулка в историческом квартале старой Вятке, где сохранились купеческие дома, а также посещение Набережной Грина и Александровского сада с воздушными ротондами XIX века. Специальная программа по данному направлению разработана и для школьников, пишет ГТРК Самара.