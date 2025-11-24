В Китае рассказали о росте турпотока из РФ после введения безвиза

Я нашел ошибку
Главные новости:
На настоящий момент на площадке Штаба общественной поддержки «Единой России» собрано более 650 подарков и сбор продолжается.
«Коробка храбрости»: продолжается сбор подарков для детей, находящихся на длительном лечении в больницах
Ночью 25 ноября в губернии ожидается усиление южного ветра, сохранится туман
До 30 ноября совершить путешествие на комфортабельных двухэтажных поездах в вагонах купе можно по выгодным ценам в следующих поездах:
КбшЖД: акция на двухэтажные поезда в Москву
Для всех желающих посетить 17 декабря поезд Деда Мороза в Тольятти организовано курсирование пригородных поездов «Ласточка» на маршруте Самара – Тольятти. 
«Ласточки» доставят гостей на встречу «Поезда Деда Мороза» в Тольятти
На месте ДТП телесные повреждения получил водитель ВАЗ‑2114, пострадавшему  вызвана бригада скорой медицинской помощи.
В Самаре на улице Алма‑Атинской столкнулись ВАЗ‑2114 и Renault Sandero
Завершился учебно-методический сбор сдачей зачетов. По мнению организаторов, все поставленные цели успешно достигнуты.
В Тольятти завершился учебно-методический сбор специалистов ОМОН Приволжского округа Росгвардии
Интересующие вопросы специалистам можно задать по телефонам: (846) 260-50-25 – Управление Роспотребнадзора, (846) 260-38-01 – Центр гигиены.
Работает «Горячая линия» для жителей региона по вопросам защиты прав потребителей транспортных услуг
В центре внимания – темы благоустройства дворов и общественных территорий, ремонта дорог, борьбы с незаконными объектами потребительского рынка.
Глава Красноглинского района Самары Вячеслав Коновалов проведет прямой эфир с жителями
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.02
-1.71
EUR 90.56
-2.04
Билайн назвал три схемы телефонного мошенничества, наиболее популярные этой осенью
Судебные приставы  Тольятти организовали для детей из Центра «Единство» настоящий праздник
В Самаре пройдет благотворительный фестиваль WOOF FEST для поддержки животных из приютов
В Китае рассказали о росте турпотока из РФ после введения безвиза

24 ноября 2025 14:00
189
В Китае рассказали о росте турпотока из РФ после введения безвиза

С момента введения безвизового режима для граждан России в Китае туристический поток в КНР значительно вырос. Об этом 24 ноября сообщило агентство «Синьхуа».

Согласно данным пекинского международного аэропорта Дасин, с момента начала безвизового режима по состоянию на 9 ноября в Китай въехали более 63 тыс. российских туристов, что почти на 80% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По информации главной службы пограничного контроля города Шанхай, с 15 сентября по 15 ноября количество въехавших в Китай российских туристов через все КПП составило 72 тыс. человека, среди которых почти 85% воспользовались безвизовым режимом.

Кроме того, по информации таможни Маньчжоули, за отчетный период количество въехавших в Китай туристов из России через автодорожный КПП «Маньчжоули» достигло 40 тыс. человек. Их число увеличилось на 60% в годовом выражении.

Агентство отмечает, что туристы из РФ всё чаще выбирают уникальный опыт вместо стандартных туров. Так, граждане России предпочитают медицинский туризм, акцентирующий внимание на здравоохранении в рамках традиционной китайской медицины.

«Многие туристы приезжают сюда для путешествий и шопинга, а другие — специально для лечения таких заболеваний, как шейный спондилез и адгезивный капсулит», — заявил Хань Шимин, ответственное лицо клиники по моксоприжиганию «Ханьицзю» в городе Хуньчунь.

Помимо этого власти города Маньчжоули активно развивают деловой туризм, благодаря которому предоставляются «универсальные» услуги бизнесменам, включая бронирование мест проведения мероприятия, переводческие услуги, налаживание деловых контактов, пишут "Известия".

