В Китае рассказали о росте турпотока из РФ после введения безвиза

С момента введения безвизового режима для граждан России в Китае туристический поток в КНР значительно вырос. Об этом 24 ноября сообщило агентство «Синьхуа».

Согласно данным пекинского международного аэропорта Дасин, с момента начала безвизового режима по состоянию на 9 ноября в Китай въехали более 63 тыс. российских туристов, что почти на 80% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По информации главной службы пограничного контроля города Шанхай, с 15 сентября по 15 ноября количество въехавших в Китай российских туристов через все КПП составило 72 тыс. человека, среди которых почти 85% воспользовались безвизовым режимом.

Кроме того, по информации таможни Маньчжоули, за отчетный период количество въехавших в Китай туристов из России через автодорожный КПП «Маньчжоули» достигло 40 тыс. человек. Их число увеличилось на 60% в годовом выражении.

Агентство отмечает, что туристы из РФ всё чаще выбирают уникальный опыт вместо стандартных туров. Так, граждане России предпочитают медицинский туризм, акцентирующий внимание на здравоохранении в рамках традиционной китайской медицины.

«Многие туристы приезжают сюда для путешествий и шопинга, а другие — специально для лечения таких заболеваний, как шейный спондилез и адгезивный капсулит», — заявил Хань Шимин, ответственное лицо клиники по моксоприжиганию «Ханьицзю» в городе Хуньчунь.

Помимо этого власти города Маньчжоули активно развивают деловой туризм, благодаря которому предоставляются «универсальные» услуги бизнесменам, включая бронирование мест проведения мероприятия, переводческие услуги, налаживание деловых контактов, пишут "Известия".