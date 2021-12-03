В Антарктиде начался туристический сезон

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Туристический сезон в Антарктиде начался, первый круизный лайнер с россиянами на борту отправится в путь 20 декабря, рассказал в интервью РИА Новости основатель Клуба полярных путешествий Poseidon Expeditions Николай Савельев.

"В Арктике и на Северном полюсе сезон открывается в июне и длится до конца лета. В Антарктике это ноябрь-февраль и часть марта. Мы уже дали старт. Сейчас наше экспедиционное судно "Си Спирит" стоит у Канарских островов, после направится в Аргентину и оттуда с туристами 20 декабря пойдет в Антарктику", - рассказал Савельев.

"В этом году мы немного задержались, первые круизы в Антарктику обычно начинаем в начале ноября. Но в этом году из-за ковидных ограничений, которые действуют в Аргентине, немного отстаем. С 1 ноября их сняли и антарктической сезон начинается", - добавил он.

Руководитель Клуба полярных путешествий отметил, что в туристический сезон температура на полюсах в среднем составляет плюс 5 градусов, на солнце может доходить и до 10, передает РИА Новости.

"Путешественники живут на судне и выходят на берег во время экскурсий, чтобы посмотреть в Антарктике, например, на колонии пингвинов, понаблюдать за леопардами или китами. Также мы устраиваем круизы на экспедиционных лодках, посещаем полярные станции, делаем полярный каякинг", - добавил Савельев.