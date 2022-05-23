Туроператоры предлагают доступные путевки по России на лето.

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Как сообщили в Ростуризме, отправиться на неделю на курорты Черного моря можно за 30-40 тысяч рублей на двоих. Речь идёт о турах с перелётом и трёхразовым питанием в отелях "три звезды" Краснодарского края. Недельные туры на двоих в санатории Татарстана или Калининградской области стоят от 44 тысяч, также включая перелет и питание.

Ведомство напомнило, что у туроператоров есть и доступные экскурсионные туры. Например, стоимость путевок в Петербург стартует от 10 тысяч на две ночи с перелетом и завтраками. Цены на пятидневные туры по Золотому кольцу начинаются от 21 тысячи с человека.

Также на лето продаются туры по России на базе чартеров, организованных при поддержке Ростуризма. Ведомство компенсирует половину стоимости фрахта самолета, благодаря чему туроператор может формировать тур по цене вдвое ниже рыночной.

Сейчас можно приобрести такие туры в Дагестан, Татарстан, Чечню, Калининградскую область, Кавказские Минеральные Воды, Тобольск, Карелию, на Алтай, во Владивосток, на Камчатку, Сахалин и к озеру Байкал, передает Радио Маяк.