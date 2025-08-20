Туристические поезда в 15 городов России назначили на КбшЖД этой осенью 

143

Осенью 2025 года путешественники из Самары, Уфы, Ульяновска, Тольятти, Оренбурга, Саранска и Пензы могут отправиться на тематических поездах по самым востребованным направлениям, например, в Волгоград, Казань, Москву, Златоуст, Астрахань, Миасс, Йошкар-Олу, Пензу (Тарханы), Ярославль и Ростов Великий. Среди новинок тематические туры в Углич и Кострому.

Путешествие проходит в удобном формате: в стоимость тура уже входит поездка комфортабельным поездом, трансфер, питание и экскурсионная программа. В состав тематических поездов включаются современные вагоны, в которых есть кондиционеры, биотуалеты и т.д.

Поездка занимает всего два выходных дня, путешественники отправляются в путь в пятницу и возвращаются обратно в воскресенье. Это делает такой формат удобным для различных категорий путешественников, в том числе – семей с детьми.

Информацию по организации и бронированию тематических туров можно получить в Сервисном центре Куйбышевского филиала АО «ФПК» по телефону 8 (800) 201-74-22 (звонок бесплатный), сообщает пресс-служба КбшЖД.