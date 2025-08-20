Я нашел ошибку
Главные новости:
Водитель легкового автомобиля получил травмы различной степени тяжести и  госпитализирован.
Сегодня на 968 км трассы "М-5 «Урал»"  грузовик Mercedes-Benz Actros врезался  в припаркованный а/м Kia Rio
Юные креативщики будут работать на мастер-классах, участвовать в творческих встречах и защищать свои проекты на федеральном уровне.
12 одарённых ребят нашего региона отправились на Международный детский культурный форум в столицу
Впереди - соревнования по другим дисциплинам адаптивного спорта.
Ветераны СВО из Самарской области - призеры Кубка защитников Отечества по волейболу сидя
С октября 2024 года по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева реализуется региональная программа «Школа героев».
В работе по обеспечению региона кадрами особое внимание уделяется ветеранам СВО
И сыры, и йогурты.
В Красноярском районе развивается производство продукции из овечьего молока
Такую премию можно будет выплачивать к отпуску
В ГД внесли законопроект об обязательной премии для лиц, проработавших на одном месте более пяти лет
Даже редкое употребление способно вызвать обострение хронического гастрита или язвенной болезни.
Самарский врач-гастроэнтеролог : "Алкоголь поражает все органы и системы"
Фермеры и ремесленники региона станут участниками медового хит- парада, а жители выберут самый вкусный мед.
В Пестравке пройдет межмуниципальный фестиваль народной культуры и творчества «Золотые соты»
Ветераны СВО из Самарской области - призеры Кубка защитников Отечества по волейболу сидя
«Шигонский Дилижанс»: 23 августа фестиваль пройдет в селе Усолье
Сборная региона принимает участие в физкультурном мероприятии ПФО - Кубке защитников Отечества.
Туристические поезда в 15 городов России назначили на КбшЖД этой осенью 

20 августа 2025 16:33
143
Поездка занимает всего два выходных дня, путешественники отправляются в путь в пятницу и возвращаются обратно в воскресенье.

Осенью 2025 года путешественники из Самары, Уфы, Ульяновска, Тольятти, Оренбурга, Саранска и Пензы могут отправиться на тематических поездах по самым востребованным направлениям, например, в Волгоград, Казань, Москву, Златоуст, Астрахань, Миасс, Йошкар-Олу, Пензу (Тарханы), Ярославль и Ростов Великий. Среди новинок тематические туры в Углич и Кострому.

Путешествие проходит в удобном формате: в стоимость тура уже входит поездка комфортабельным поездом, трансфер, питание и экскурсионная программа. В состав тематических поездов включаются современные вагоны, в которых есть кондиционеры, биотуалеты и т.д.

Поездка занимает всего два выходных дня, путешественники отправляются в путь в пятницу и возвращаются обратно в воскресенье. Это делает такой формат удобным для различных категорий путешественников, в том числе – семей с детьми. 

Информацию по организации и бронированию тематических туров можно получить в Сервисном центре Куйбышевского филиала АО «ФПК» по телефону 8 (800) 201-74-22 (звонок бесплатный), сообщает пресс-служба КбшЖД.

 

 

 

Теги: Самара

