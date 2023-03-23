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Туристические маршруты и новое место притяжения появятся в Самарской области. Об интересных проектах в Кинельском районе рассказал его глава Юрий Жидков во время прямого эфира из Центра управления регионом.

В Кинельском районе помнят и чтут семью Канаевых из Нового Сарбая. В годы Великой Отечественной войны 13 членов этой семьи ушли на фронт, а вернулось четверо. Власти Кинельского района с одобрения и при поддержке жителей решили увековечить память о героической семье и установить памятник, олицетворяющий победу над нацизмом.

Как рассказал глава Кинельского района, памятник будет посвящен героям двух поколений. Разработанный проект предусматривает, что это будет ангел, на одном крыле которого будет семья Канаевых, а на другом - лики ребят, которые погибли уже в наше время в ходе специальной военной операции.

«Это памятник жертвам нацизма, который нужно победить, чтобы не было его в нашем мире. Мы устанавливаем памятник, чтобы потомки всегда помнили: не только нашим предкам пришлось воевать, но и современникам также. Это памятник сыновьям, мужьям и братьям, которые сегодня защищают нас и выполняют свой долг на Украине», – подчеркнул Юрий Жидков.

Поделился глава Кинельского района и другими планами, туристическими. В районе запускают проект «Кинельская кругосветка». Юрий Жидков рассказал, что идея родилась из географических особенностей этой территории.

«Наш район удивительный. Мы его делим на южный, центр и север. Потому что и ландшафт, и погода действительно существенно отличаются. Даже сейчас, если приехать к нам в район, на юге уже снега нет, а на севере – зима, все заснежено, как например в Алакаевке, как будто там и не было весны. По рельефу тоже отличия заметны: равнина – центр, а на севере у нас горы. Поэтому очень интересные и разнообразные маршруты будут разработаны», – отметил глава Кинельского района.

Он пояснил, что всего будет 12 пеших маршрутов, протяженностью по 10 -12 км. Они уже разработаны таким образом, чтобы гости и жители района смогли увидеть все самые красивые места и эффектные смотровые площадки. Ознакомиться с проектом можно на сайте администрации Кинельского района.