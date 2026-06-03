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Турецкие отельеры намерены пойти на значительное снижение цен на отдых

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Турецкие отельеры намерены пойти на значительное снижение цен на отдых

Турецкие отельеры намерены пойти на значительное снижение цен на отдых из-за падения спроса и усиления конкуренции со стороны других средиземноморских курортов. Об этом 3 июня сообщил отельер в Бодруме, член Ассоциации туроператоров Турции (TÜRSAB) Нихат Юзбашы.

«Конкуренция усиливается, а туристы стали гораздо чувствительнее к ценам. Многие предприятия уже вынуждены пересматривать стоимость услуг. Мы сейчас обсуждаем максимальное снижение цен», — сказал Юзбашы «РИА Новости».

По словам отельера, рост затрат продолжает оказывать давление на туриндустрию Турции. Страны-конкуренты — Греция, Египет, Тунис и ряд балканских государств — предлагают более дешевые варианты отдыха, однако Турция сохраняет конкурентоспособность благодаря высокому уровню сервиса, развитой гостиничной инфраструктуре и опыту туристической отрасли.

Эксперт отметил, что сезонные результаты во многом зависят от бронирований в последнюю минуту, колебаний валютных курсов и региональной обстановки. Туристы остаются осторожными в расходах на фоне экономической неопределенности, а решения о поездках продолжают зависеть от международной ситуации, включая конфликт на Украине и напряженность на Ближнем Востоке. Главной задачей для гостиничного бизнеса в таких условиях остается сохранение качества услуг при контроле затрат.

Пресс-служба спецпредставителя президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Бориса Титова 18 мая сообщила, что Китай занял третье место среди самых популярных направлений у российских туристов в начале 2026 года, уступив только Египту и Турции. В январе – марте 2026 года россияне совершили 396 тыс. туристических поездок в КНР. Это на 62,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

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