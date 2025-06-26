Три туристических проекта Самарской области получат федеральные субсидии на создание модульных отелей

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Минэкономразвития России озвучило итоги конкурса инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения. Победителями стали три проекта из Самарской области. Благодаря реализации нацпроекта «Туризм и гостеприимство» регион получит 85,44 млн рублей на создание 59 номеров в модульных некапитальных средствах размещения в 2027 году.

Как ранее отмечал губернатор Вячеслав Федорищев, туризм является перспективным направлением и мощным инструментом в развитии экономики, культуры и инфраструктуры региона. «Наша цель – создать условия для комфортного и безопасного отдыха жителей и гостей губернии. Продолжим развивать туристические возможности региона, делая его еще более привлекательным», - говорил губернатор.

В перечень поддержанных проектов вошли «Рождествено Парк» в Рождествено, «Парк-отель «Маламут Ленд» в Самаре и Ставропольском районе, а также проект создания гостиницы модульного типа на территории центра здоровья и отдыха «Волжские термы» в Новокуйбышевске. Сами компании-инвесторы вложат в реализацию своих планов 224,46 млн рублей.

В 2024 году с господдержкой были воплощены в жизнь 15 проектов малого и среднего бизнеса. Среди них проекты по созданию модульных гостиниц, некапитальных причальных сооружений, приобретению туристского оборудования для создания пунктов проката, а также по созданию детской площадки и канатного парка. Общий объем поддержки составил почти 110 млн. рублей.

«Благодаря поддержке федерального центра мы сделаем еще один шаг в развитии туристической инфраструктуры региона. Модульные объекты размещения позволяют быстро и эффективно увеличить количество мест для туристов, особенно в популярных направлениях, без долгосрочного строительства. Но очень важно не просто построить их, важно создать привлекательные условия для гостей губернии. Решаем эти задачи в партнерстве с предпринимателями и инвесторами», - подчеркнул вице-губернатор Самарской области Антон Емельяненко, курирующий экономический блок регионального правительства.

Напомним, поддержку федерального центра также получает два масштабных инвестиционных проекта по созданию крупных туристических комплексов в Самарской области. Льготными кредитами поддержат тольяттинский акватермальный комплекс «Атолл» и многофункциональный оздоровительно - спортивный комплекс, проект которого реализуется на территории Красноглинского района Самары. Сопровождением инвесторов в Самарской области в режиме «одного окна» занимается Агентство по привлечению инвестиций.

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области