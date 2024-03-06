Тольятти - в десятке популярных направлений для экономного отдыха в марте

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Октябрьске произошло два пожара за сутки
В Октябрьске произошло два пожара за сутки
Самарцы незаконно перепланировали квартиру - пришлось все возвращать на место
Самарцы незаконно перепланировали квартиру - пришлось все возвращать на место
Повар из Тольятти пришел в новый сезон шоу «Молодые ножи» Ивлева
Повар из Тольятти пришел в новый сезон шоу «Молодые ножи» Ивлева
Почти треть россиян считают свой образ жизни достаточно здоровым
Почти треть россиян считают свой образ жизни достаточно здоровым
За прошлый год соотношение резюме женщин и мужчин впервые за три года сдвинулось в пользу первых
За прошлый год соотношение резюме женщин и мужчин впервые за три года сдвинулось в пользу первых
Самарец украл средство для стирки и сливочное масло
Самарец украл средство для стирки и сливочное масло
Самарский пенсионер хотел заработать на бирже, но отдал аферисту 1,2 млн
Самарский пенсионер хотел заработать на бирже, но отдал аферисту 1,2 млн
В Самарской области продолжается работа по исправлению реестровых ошибок
В Самарской области продолжается работа по исправлению реестровых ошибок
Наверх
Самара  -8 °C, Тольятти  -9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.16
-0.19
EUR 98.94
-0.17
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В самарском музее «Заварка» начинается цикл лекций «О чем расскажет дом?»
Сотрудники ОДК-Кузнецов представили авторскую программу обучения школьников 3D-моделированию
Самарская делегация приняла участие в Шествии молодёжи мира в Сочи
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Март 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Тольятти - в десятке популярных направлений для экономного отдыха в марте

6 марта 2024 09:59
118
Тольятти - в десятке популярных направлений для экономного отдыха в марте

Ранняя весна - время, когда есть возможность путешествовать экономно.  Арендодатели предоставляют проживание за достаточно бюджетную цену.  Конечно, всегда существуют курорты, где отдых никогда не будет экономным, но и кроме них есть достаточно прекрасных мест, где можно отдыхать недорого. Какие же направления - самые экономные в марте?

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, опираясь на данные  заявок,   определил самые экономные направления  для отдыха в марте 2024 года. В этом рейтинге рассматривались только те направления, где туристы проживали более одной ночи. На первом месте город Саки, где средняя стоимость ночи - 1500 рублей. На втором месте оказался город Тольятти в Самарской области, а на третьем -  Каспийск в Дагестане (1645 р. и 1850 р. соответственно).  

 Десять самых популярных направлений для экономного отдыха в марте:

1. Саки, Крым ― 3316 р. / 3 ночи*
2. Тольятти, Самарская область ― 1645 р. / 6 ночей
3. Каспийск, Дагестан ― 1850 р. / 2 ночи
4. Севастополь, Крым ― 1828 р. / 5 ночей
5. Железноводск, Ставропольский край ― 1914 р. / 7 ночей
6. Адлер, Краснодарский край ― 1927 р. /4 ночи
7. Бахчисарай, Крым ― 1962 р. / 3 ночи
8. Пятигорск, Ставропольский край ― 2044 р. / 7 ночей
9. Уфа, Башкирия ― 2135 р. / 4 ночи
10. Гагра, Абхазия ― 2283 р. / 5 ночей
 
*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Величайшее произведение для семей военнослужащих, жителей и гостей областной столицы исполнил «Оркестр непокоренных» из Донецка.
5 марта 2024  20:56
В Самаре вновь, как и 82 года назад, прозвучала Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича
473
Прошла стратегическая сессия «Достижения и перспективы работы социальной службы».
5 марта 2024  20:07
В Самаре обсудили достижения и перспективы работы социальной службы
495
В Самаре после праздников на линию выйдут новые автобусы.
5 марта 2024  19:09
Дмитрий Азаров оценил 20 новых пассажирских автобусов в Самаре
2970
Губернатор отметил вклад самарчанок в развитие региона, вручив им награды.
5 марта 2024  14:55
Глава Самарской области Дмитрий Азаров поздравил местных жительниц с 8 Марта
583
Дмитрий Азаров отметил вклад самарских женщин в развитие региона.
5 марта 2024  14:43
Женщины Самарской области получают поздравления с 8 марта
607
Весь список