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Тематические поезда отправятся из Самары в Киров, Екатеринбург и Ярославль

5 декабря 2024 16:34
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Настоящим открытием для всех, кто любит русские сказки, станет поездка с 20 по 22 декабря 2024 года в Новогоднюю столицу России – город Киров.

Этой зимой Куйбышевский филиал АО «Федеральная пассажирская компания» предлагает отправиться в путешествие из Самары по нескольким маршрутам: Киров, Екатеринбург и Ярославль с посещением Костромы или Рыбинска.

Настоящим открытием для всех, кто любит русские сказки, станет поездка с 20 по 22 декабря 2024 года в Новогоднюю столицу России – город Киров.

В столице Вятского края можно будет прогуляться в историческом квартале старой Вятки, где расположены сохраненные купеческие дома, посетить Набережную Грина и Александровский сад с воздушными ротондами XIX века. В ходе экскурсионной программы участники тура узнают о становлении шоколадного дела на Вятке и вместе с Вятским Воеводой и его верными атаманами освоят стрельбу из лука, метание копья, а также катание на лошадях.

Школьники смогут отправиться в путешествие по специально разработанной экскурсионной программе в рамках проекта «Вагон знаний». Юные путешественники побывают в палеонтологическом музее и познакомятся с астрофизическими явлениями в детском космическом центре с планетарием. В завершении программы ребята посетят уникальный интерактивный парк с комплексом стилизованных построек и аттракционов «Заповедник сказок», расположенный в сосновом лесу Заречного парка.

В период новогодних праздников можно отправиться в столицу Урала – Екатеринбург. Поезд отправится с железнодорожного вокзала Самары 2 января и прибудет в Екатеринбург на следующий день. Обратно пассажиры вернутся 4 января.

Путешественники познакомятся с самыми известными достопримечательностями Екатеринбурга и смогут выбрать понравившуюся экскурсионную программу. Одна из них включает путешествие на ретропоезде на паровозной тяге «Уральский экспресс», которое позволит погрузиться в атмосферу начала прошлого века и познакомиться с крупнейшим в мире тематическим музеем – Музейным комплексом военной и гражданской техники в городе Верхняя Пышма. В составе ретропоезда – вагоны, стилизованные под эпоху начала XX века.

С 5 по 7 января 2025 г. из Самары отправится тематический поезд в Ярославль с посещением Костромы или Рыбинска. Посещение этих регионов позволит погрузиться в историческую атмосферу и культурное богатство России.

По всем маршрутам разработано несколько экскурсионных программ на выбор. Школьные группы могут оправиться в формате проекта «Вагон знаний» с интерактивно-познавательной программой в пути следования.

В составы тематических поездов включены современные вагоны. В них есть все необходимое для поездки: кондиционеры, биотуалеты, индивидуальные розетки и многое другое.

Ознакомиться с перечнем тематических железнодорожных проектов можно по телефону Сервисного центра Куйбышевского филиала АО «ФПК» 8-800-201-74-22, сообщает пресс-служба министерства туризма Самарской области.

 

Фото:   министерство туризма Самарской области

Теги: Самара Туризм

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