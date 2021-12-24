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Стартует проект экскурсий-приключений Жигулевские ProStory на автомобилях Lada Largus

24 декабря 2021 09:57
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Стартует проект экскурсий-приключений Жигулевские ProStory на автомобилях Lada Largus. 

Теперь у индивидуальных туристов, приехавших в Тольятти и регион, будет возможность совершить поездки по привлекательным местам нашего города, Жигулевска, Ставропольского района, (Самарская Лука, замок Гарибальди), Сызрани, Самары, а также познакомиться с туристическими брендами территории в сопровождении профессионального экскурсовода, выбрав наиболее понравившийся маршрут из обширного каталога. Проект направлен на повышении туристической привлекательности и увеличение турпотока. 

Стартует проект экскурсий-приключений Жигулевские ProStory на автомобилях Lada Largus. 

Реализация данного проекта стала возможной благодаря грантовой поддержке Федерального агентства по туризму. В 2020 году ООО «Центр туристических программ «Пилигрим» выиграл в конкурсе и получил субсидию, на которые приобрел три 7-местные машины Lada Largus для участия в проекте. Содействие для участия тольяттинской компании в конкурсе оказало Правительство Самарской области и администрация г.о. Тольятти. 

    Жигулевские ProStory - это проект экскурсий-приключений, основанный на наиболее конкурентных и ярких кейсах Национального туристского маршрута Самарской области Жигулевские выходные, а также наиболее актуальных турпродуктах гастрономической, приключенческой,  промышленной и экологической направленности.  

    Центр туристических программ «Пилигрим» - туроператор по внутреннему и международному въездному туризму, работающий в Тольятти более 25 лет, автор Национального туристского маршрута Самарской области Жигулевские выходные. Компания успешно формирует конкурентный туристический продукт в сфере делового, детского туризма, принимает активное участие в работе Российского союза туриндустрии (РСТ), Экспертного совета Федерального агентства по туризму, Ассоциации экскурсоводов Самарской области. 

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