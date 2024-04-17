Стартовал конкурс «Почувствуй Россию» на лучшие авторские путешествия

В рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в России запустили конкурс «Почувствуй Россию» на лучшие авторские путешествия. Любители отдыха в России смогут претендовать на главный приз — тур по стране от программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие», в который можно будет отправиться в любое удобное время.
♦️Срок приема конкурсных заявок: до 17 июня 2024 г. Победителей объявят 8 июля 2024 г.
♦️Номинации:
Лучший туристский маршрут для семей с детьми
• Лучший инклюзивный туристский маршрут
• Лучший маршрут промышленного туризма
• Лучший маршрут сельского (агро) туризма
• Лучшее экопутешествие (турмаршрут по природным территориям)
• Памятники зодчества
• Молодежный маршрут
• Маршрут активного долголетия