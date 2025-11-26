Я нашел ошибку
Главные новости:
Средств, запланированных в областном бюджете для обеспечения безопасности метро, недостаточно
В Самарской области грабитель пытался скрыться в более чем 160 км от места нападения
Областной суд пересмотрит генплан Самары из-за "пропавших" лесов
Жителю Самарской области пришлось заплатить за нанесенные знакомому переломы
В Самарском театре драмы состоится премьера мюзикла Золушка
в неврологическом отделении Тольяттинской больницы №5 созданы современные условия
Знание.Премия представила лучшего просветителя и проект Самарской области
Губернатор Самарской области подписал соглашение о сотрудничестве с крупнейшим медиахолдингом России
Союз художников Самары приглашает на предновогоднюю ярмарку
Тольяттинская Детская музыкальная школа № 4 отметила 55-летие
Юбилейный десятый форум «Тур Притяжение 2025» состоится в Самаре 4 декабря
Спрос россиян на новогодний отдых в теплых странах вырос на 32% за год

26 ноября 2025 09:35
169
Спрос россиян на отдых в теплых курортных странах в новогодние каникулы вырос на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом ТАСС сообщила управляющий директор сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов "Островок" Ирина Козлова.

Она уточнила, что 22% бронирований за рубежом на новогодние праздники приходится на курортные направления. При этом растущий интерес к путешествиям в Азию и на Ближний Восток Козлова объяснила тем, что туристы все чаще ищут не просто отдых, а путешествия с элементом небольшого приключения – со сменой культуры, кухни и климата.

"Спрос российских туристов на отдых в теплых курортных странах в новогодние каникулы вырос на 32% по сравнению с 2025 годом", – сказала Козлова.

По данным сервиса, лидером по объему бронирований среди теплых стран на период с 28 декабря по 11 января стал Таиланд. По сравнению с прошлым годом спрос на него увеличился на 20%, а самыми популярными локациями для отдыха стали Паттайя, Бангкок и Пхукет.

На втором месте по популярности ОАЭ, где спрос по сравнению с прошлым годом увеличился на 76%. Наиболее популярными направлениями стали Дубай, Абу-Даби и Шарджу. Тройку лидеров замыкает Вьетнам, показавший рост спроса в 2,5 раза – здесь туристы чаще выбирают Фукуок, Нячанг и Хошимин.

Ранее министерство культуры и туризма Турции сообщило, что турпоток из России в Турцию вырос в январе – октябре 2025 года на 2,2% до 6,39 млн человек. Уточняется, что только в октябре в Турцию прибыли 865 тысяч российских туристов, что на 11,4% больше, чем в октябре 2024 года.

В Минпромторге Самарской области обсудили будущее торговых центров
26 ноября 2025  13:18
96
В Самаре маршрут автобуса №34 временно скорректировали
26 ноября 2025  11:02
170
Стартовал новый сезон Всероссийского отбора лучших практик для старшего поколения «Активное долголетие 2025»
25 ноября 2025  13:27
1302
Прямой эфир главы Красноглинского района города Самары Вячеслава Коновалова перенесен на другую дату
25 ноября 2025  11:33
692
Сегодня прошло оперативное совещание под председательством Вячеслава Федорищева. Подведели итоги работ по ремонту автомобильных дорог на территории региона.
24 ноября 2025  22:01
В Самарской области в 2025 году отремонтировали более 500 км дорог
1485
