спрос россиян на новогодний отдых в теплых странах вырос на 32% за год

Спрос россиян на отдых в теплых курортных странах в новогодние каникулы вырос на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом ТАСС сообщила управляющий директор сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов "Островок" Ирина Козлова.

Она уточнила, что 22% бронирований за рубежом на новогодние праздники приходится на курортные направления. При этом растущий интерес к путешествиям в Азию и на Ближний Восток Козлова объяснила тем, что туристы все чаще ищут не просто отдых, а путешествия с элементом небольшого приключения – со сменой культуры, кухни и климата.

"Спрос российских туристов на отдых в теплых курортных странах в новогодние каникулы вырос на 32% по сравнению с 2025 годом", – сказала Козлова.

По данным сервиса, лидером по объему бронирований среди теплых стран на период с 28 декабря по 11 января стал Таиланд. По сравнению с прошлым годом спрос на него увеличился на 20%, а самыми популярными локациями для отдыха стали Паттайя, Бангкок и Пхукет.

На втором месте по популярности ОАЭ, где спрос по сравнению с прошлым годом увеличился на 76%. Наиболее популярными направлениями стали Дубай, Абу-Даби и Шарджу. Тройку лидеров замыкает Вьетнам, показавший рост спроса в 2,5 раза – здесь туристы чаще выбирают Фукуок, Нячанг и Хошимин.

Ранее министерство культуры и туризма Турции сообщило, что турпоток из России в Турцию вырос в январе – октябре 2025 года на 2,2% до 6,39 млн человек. Уточняется, что только в октябре в Турцию прибыли 865 тысяч российских туристов, что на 11,4% больше, чем в октябре 2024 года.