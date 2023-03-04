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Спрос на туристические путевки в Турцию полностью восстановился

4 марта 2023 11:57
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Спрос на туристические путевки в Турцию полностью восстановился

Об этом сообщает «Интерфакс».

По информации агентства, наиболее активно россияне бронируют туры на весенние каникулы и майские праздники. Замдиректора группы компаний «Слетать.ру» Юлия Руденко подчеркнула, что после землетрясений в Турции продажи резко упали, но быстро восстановились.

В пресс-службе туроператора «Интурист» рассказали, что многие места в Анталье до 8 марта включительно заняты.

«Также хорошо бронируются даты детских весенних каникул на курорты Антальи и туры на собственных чартерных рейсах в Стамбул», — пояснили в компании.

Ранее 4 марта в Турции, недалеко от границы с Сирией, произошло землетрясение магнитудой 4,1.

6 февраля в Турции зафиксировали мощные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 — они стали самыми сильными с 1939 года. В результате погибли более 40 тысяч человек, еще 100 тысяч получили ранения.

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