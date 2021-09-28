Состоится открытие второй очереди экологической тропы «Стрельная гора» в Самарской области

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29 сентября 2021 года в 11:00 состоится торжественное открытие второй очереди экологической тропы «Стрельная гора» на территории Жигулевского государственного природного биосферного заповедника имени И.И. Спрыгина.

Гора Стрельная располагается на территории жигулевского заповедника в селе Зольное городского округа Жигулевск Самарской области. Высота горы составляет 351 метр.

Гора является одним из самых популярных мест для жителей и туристов региона. С нее открывается панорамный вид на Волгу и острова. Ежегодно порядка 100 тысяч туристов совершают свое восхождение на гору Стрельную по оборудованной пешеходной тропе. В текущем году в период с января по июль гору посетило уже 40,3 тыс. человек, что на 24,1 % больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Для более комфортного пребывания на Стрельной организованы две смотровые площадки, до которых можно добраться по тропе вдоль широколиственного леса и металлическому помосту с защитными ограждениями для обеспечения безопасности туристов и сохранения целостности грунта особо охраняемой природной территории.

В связи с повышенным спросом к данному туристскому объекту, а также с целью разделения потоков туристов для обеспечения безопасности их пребывания на горе, в рамках государственной программы Самарской области «Развитие туристско-рекреационного кластера в Самарской области» на 2015 – 2025 годы выполнено обустройство второй очереди пешеходной тропы к экскурсионному маршруту, ведущему на вершину горы.

Фото: Жигулевский заповедник