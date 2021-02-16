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17 февраля 2021 года состоится десятый пресс-тур в рамках туристического проекта для журналистов и блогеров «Поехали! Зимний отдых в Самарской области», организованный департаментом туризма министерства культуры Самарской области.

Представители средств массовой информации посетят место отдыха для всей семьи «Живой уголок «Сказка», где можно понаблюдать за животными, покормить и пообщаться с ними. Гости познакомятся с местными обитателями: северными и пятнистыми оленями, ламой, овцами и козами, дикобразами и сурками, енотом и лисами.

Второй туристической точкой станет площадка «Русская слобода». Здесь журналисты и блогеры посетят музей старины, настоящую кузницу и подробно узнают об этом ремесле, познакомятся с программами и услугами, которые предлагают организаторы площадки.

Далее участники пресс-тура посетят парк-отель «Дубрава». Он расположен в лесной зоне одного из самых живописных уголков Красноглинского района Самары. Сотрудники загородного комплекса презентуют площадку для отдыха и продемонстрируют инфраструктуру.

В заключение гости побывают в арт-кластере «Дом 77», расположенном в историческом центре Самары. Гостям проведут экскурсию и расскажут о работе ремесленных и художественных мастерских, шоурумов, авторских сэкондов, репетиционных и танцевальных студий.

Пресс-туры в рамках «Поехали! Зимний отдых в Самарской области» проходят каждую неделю на протяжении всей зимы. Проект направлен на популяризацию внутреннего туризма среди жителей Самарской области и гостей из других регионов Российской Федерации.