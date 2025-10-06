СМИ: россияне не могут улететь на отдых из-за ошибки печати в загранпаспортах

109

Российские туристы не могут улететь на отдых из-за ошибки печати в загранпаспортах, сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

"Как выяснил SHOT, в начале сентября ряду россиян выдали документы, в которых текст не написан строго под графами "пол", "гражданство", "дата выдачи", а прямо на них", — говорится в публикации.

Отмечается, что туристов с дефектами в документах не пускают в такие страны, как Турция, ОАЭ и Таиланд, из-за чего десятки россиян потеряли свои путевки.

Подчеркивается, что проблемы с паспортами могут возникнуть и в отелях, даже если путешественники смогут прибыть в нужную страну.

Туроператоры рекомендуют заменить документ в случае обнаружения дефектов печати.

Фото: pxhere.com