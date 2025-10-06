Я нашел ошибку
Главные новости:
Волк заявила, что эта информация не соответствует действительности.
МВД опровергло сообщение о запрете на выезд из-за наложения текста в загранпаспорте
В двух случаях лесники остались на ночное дежурство, чтобы не допустить повторного возгорания.
Безответственный отдых на природе привел к трем лесным пожарам в регионе в минувшие выходные
Туроператоры рекомендуют заменить документ в случае обнаружения дефектов печати.
СМИ: россияне не могут улететь на отдых из-за ошибки печати в загранпаспортах
Участниками дискуссии станут руководители грузового блока компании «РЖД», отправители и владельцы грузов, экспортеры, представители финансовых институтов и органы региональной власти.
Транспортно-логистическая конференция «PRO//Движение.Поволжье» состоится в Тольятти
Отмечается, что старшие дети регулярно сбегали из дома.
Доследственная проверка в Чапаевске: по информации о том, что многодетная мать не занимается воспитанием своих детей
На этот раз Слёт, организованный в Нижегородской области, собрал более 200 участников из 14 регионов Приволжского федерального округа.
Активисты поисковых отрядов Самарской области заняли 4-е место в окружном Слёте «Никто не забыт»
В Самаре ночью +5, +7°С, днем +16, +18°С.
7 октября в регионе без осадков, до +18°С
На новой встрече проекта «НЕурок географии» гости познакомятся с Артуром Чубаркиным, заслуженным путешественником России.
СОУНБ приглашает в увлекательное «Путешествие на край света»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.9
0.89
EUR 96.05
0.71
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Калину и сирень высадили активисты проекта «Том Сойер Фест» в Самаре
Начальник ГУ МВД СО поздравил сотрудников с Днём образования уголовного розыска в системе МВД РФ
Актеры театра «Грань» прочитают хулиганские стихи в «ЗИМ Галерее»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

СМИ: россияне не могут улететь на отдых из-за ошибки печати в загранпаспортах

6 октября 2025 19:39
109
Туроператоры рекомендуют заменить документ в случае обнаружения дефектов печати.

Российские туристы не могут улететь на отдых из-за ошибки печати в загранпаспортах, сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

"Как выяснил SHOT, в начале сентября ряду россиян выдали документы, в которых текст не написан строго под графами "пол", "гражданство", "дата выдачи", а прямо на них", — говорится в публикации.

Отмечается, что туристов с дефектами в документах не пускают в такие страны, как Турция, ОАЭ и Таиланд, из-за чего десятки россиян потеряли свои путевки.

Подчеркивается, что проблемы с паспортами могут возникнуть и в отелях, даже если путешественники смогут прибыть в нужную страну.

Туроператоры рекомендуют заменить документ в случае обнаружения дефектов печати.

 

Фото:  pxhere.com

Теги: Туризм

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Волк заявила, что эта информация не соответствует действительности.
06 октября 2025, 20:51
МВД опровергло сообщение о запрете на выезд из-за наложения текста в загранпаспорте
Волк заявила, что эта информация не соответствует действительности. Общество
7
Возобновление прямых авиаперелетов между странами станет важным шагом для развития туризма и увеличения взаимного турпотока.
19 сентября 2025, 19:13
Прямое авиасообщение между Россией и Филиппинами планируется возобновить в октябре 2025 года
Возобновление прямых авиаперелетов между странами станет важным шагом для развития туризма и увеличения взаимного турпотока. Политика
872
Мероприятие было направлено на укрепление имиджа региона и развитие региональных брендов через сувенирную индустрию – как неотъемлемую часть туристического опыта.
28 августа 2025, 16:02
В губернии обсудили развитие сувенирной продукции
Мероприятие было направлено на укрепление имиджа региона и развитие региональных брендов через сувенирную индустрию – как неотъемлемую часть... Туризм
854
В центре внимания
Проблемный участок Московского шоссе в Самаре открыли раньше, чем планировали
6 октября 2025  11:18
Проблемный участок Московского шоссе в Самаре открыли раньше, чем планировали
233
В Самаре тепло есть в 195 шкалах и 200 детсадах
5 октября 2025  13:47
В Самаре тепло есть в 195 шкалах и 200 детсадах
491
Вячеслав Федорищев поздравил учителей Самарской области с профессиональным праздником
5 октября 2025  12:22
Вячеслав Федорищев поздравил учителей Самарской области с профессиональным праздником
529
Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой прибыл в Республику Татарстан, где второй день работает делегация Самарской области.
4 октября 2025  19:22
Губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым
666
Обращаясь к присутствующим, глава региона отметил стратегическую важность данного проекта для укрепления промышленного комплекса области.
4 октября 2025  16:40
Вячеслав Федорищев дал старт производству стальных дверей в Самарской области
664
Весь список