Система расчетов в рублях расширяется в турецкой Анталье.

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Проблем с российской валютой на курорте сейчас нет, сообщил ТАСС глава Торгово-промышленной палаты Антальи Давут Четин. Он пояснил, что в этом турецком городе за рубли можно оплачивать покупки, также российскую валюту принимают в отелях.

Турецкие власти также работают над расширением объема расчетов в национальных валютах на основе межправительственного соглашения, которое было подписано с Россией в 2019 году.

Ранее глава Минфина Турции сообщал, что российские туристы не будут испытывать проблем с оплатой товаров и услуг в стране с использованием карт "Мир".

Фото: Дильдина Светлана