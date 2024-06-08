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Самолеты из будущего аэропорта Сухума полетят в семь российских городов, заявил РИА Новости в интервью на ПМЭФ президент Абхазии Аслан Бжания.

"После открытия аэропорта мы планируем, что будут выполняться рейсы примерно в семь городов России. Мы думаем, что это увеличит поток как минимум с первого года на 50%", - сказал Бжания.

В октябре прошлого года правительство Абхазии заключило соглашение с российской компанией "Инфраструктурное развитие" о реконструкции международного аэропорта города Сухум.

Расположенный в 18 километрах от города сухумский аэропорт был построен в 1960-е годы и до своего закрытия в 1993 году мог принимать в высокий сезон до 5 тысяч пассажиров в сутки. Руководство Абхазии не раз планировало восстановить аэропорт и начать полеты. Ранее Бжания заявил, что запуск аэропорта запланирован 31 декабря 2024 года.

Первый пробный полет намечен на июль 2024 года.

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