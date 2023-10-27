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Самарцы смогут летать в Грузию без пересадок

27 октября 2023 13:38
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Самарцы смогут летать в Грузию без пересадок

В ноябре из Самары появится прямой рейс в столицу страны – город Тбилиси.

Перевозчиком выступает авиакомпания Red Wings. Информация о планах курсировать между городами появилась на сайте аэропорта «Курумоч» в сезонном расписании сегодня, 26 ноября.

Согласно этому сообщению, авиакомпания планирует курсировать между Самарой и Тбилиси раз в неделю по четвергам начиная с 16 ноября. На маршруте будет работать авиалайнер Sukhoi Superjet.

На сервисе бронирования авиакомпании уже появились билеты. Правда купить их можно пока только, собственно, на 16 ноября. Другие даты не доступны.

Стоимость билета по тарифу «Стандарт» — 14,93 тыс. рублей, по тарифу «Максимум» — 65,03 тыс. рублей.

Время в пути составит 2 часа 45 минут, пишет Обоз.инфо.

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