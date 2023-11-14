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Самарцы-путешественники зимуют в ОАЭ, Турции, Азербайджане и Армении

14 ноября 2023 10:23
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Самарцы-путешественники зимуют в ОАЭ, Турции, Азербайджане и Армении

Возможностей для длительных зарубежных поездок и удалённой работы становится больше, поэтому многие люди стремятся проводить зиму в тёплых странах. Аналитики Яндекс Путешествий изучили данные по поиску авиабилетов и выяснили, куда собираются уехать на зиму жители Самары. Учитывались поездки дольше трёх недель и перелеты в обе стороны.

Оказалось, что больше всего самарцы интересуются длительными путешествиями в ОАЭ, Турцию, Азербайджан и Армению. Это традиционные для региона направления для зимовки. Среди конкретных направлений лидируют Дубай, Стамбул, Баку и Ереван.

В этом году дальнее зарубежье, особенно страны Азии, куда россияне традиционно отправляются в холодное время года, стали доступнее для длительных поездок. В сезоне 2023–2024 более 50% таких путешествий пришлось именно на эти направления (в прошлом году — 42%). Доля стран ближнего зарубежья, наоборот, сократилась на 8 процентных пункта (24% в прошлом году против 16% в этом). Российские направления второй год подряд занимают второе место с долей 34%.

В целом по России самыми популярными направлениями для поездок на длительный срок за рубеж зимой 2023–2024 стали Таиланд, Узбекистан, Турция, Индия и Азербайджан. А наиболее популярные направления — Бангкок, Пхукет, Стамбул, Баку и Дели.
В среднем пользователи Яндекс Путешествий планируют отдыхать в тёплых краях около четырёх недель. В Египте и Таджикистане средняя длительность поездки выше, чем в других странах, — 32 дня.
Причина роста популярности зарубежных направлений — новые возможности для путешествий, которые открываются для россиян этой зимой [1].

1 - В Шри-Ланке с 7 ноября вступает в силу режим с бесплатными визами для туристов из России. Таиланд продлил безвизовое проживание для граждан РФ, въезжающих в страну на срок до 90 дней, с 1 ноября 2023 года по 30 апреля 2024 года.

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