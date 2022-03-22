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Самарцы планируют воспользоваться туристическим кешбэком и путешествовать по России

22 марта 2022 12:20
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Самарцы планируют воспользоваться туристическим кешбэком и путешествовать по России

Исследовательский центр Зарплаты.ру провел опрос и выяснил, куда самарцы планируют ехать в отпуск в этом году и какой отдых считают идеальным.

Опрос проводили с 15 по 20 марта среди 1980 жителей страны – в том числе и из Самарской области. По данным исследования, более половины ответивших считают, что давно не были в отпуске. В последний раз отдыхали полгода назад 39% опрошенных, менее полугода назад – 25%, год назад – 24%, два года назад – 6%, а больше двух лет назад – 5%.

В этом году пойти в отпуск намерены 89% респондентов. Большинство собирается поехать в отпуск по городам России – 57%, 11% постараются выехать за рубеж, 13% будут отдыхать у себя на даче, 9% планируют делать дома ремонт. Лишь 3% опрошенных пойдут учиться новому или займутся переобучением.

Более трети тех, кто собирается уехать из города, хотят воспользоваться туристическим кешбэком – 41%, не планируют пользоваться программой субсидирования поездок 27% респондентов, а 25% вообще не знают, что это такое.

Согласно результатам исследования, идеальным отпуском считают пляжный отдых на море 40% опрошенных, экскурсии по новым городам и странам – 30%, дома – 2% и на даче – 1%. Активный туризм предпочитают 13% опрошенных, 11% считают отпуск идеальным где угодно, главное, чтобы не беспокоили по работе.

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