Самарцев приглашают на пешеходную экскурсию по городу «Модерн на самарских улицах»

12 сентября (чт) в 18:30 приглашасамарцев и гостей приглашают на пешеходную экскурсию по городу «Модерн на самарских улицах».
Маршрут от Музея Модерна по улице Чапаевской. Завершится экскурсия на перекрестке улиц Фрунзе и Пионерской.
Продолжительность 2 часа. Маршрут около 3 км. Приветствуется использование своих наушников. Сбор группы у кассы музея.
Экскурсовод Жидкова Елена.
Билет: 350 руб.
Экскурсия проходит с радиогидом: у экскурсовода передатчик, у слушателей — приемники с наушниками, что обеспечивает слышимость на шумных улицах.
12+
Количество мест ограничено (по количеству радиогидов), рекомендуется приобретать билеты заранее.