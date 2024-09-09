Самарцев приглашают на пешеходную экскурсию по городу «Модерн на самарских улицах»

200

12 сентября (чт) в 18:30 приглашасамарцев и гостей приглашают на пешеходную экскурсию по городу «Модерн на самарских улицах».



Маршрут от Музея Модерна по улице Чапаевской. Завершится экскурсия на перекрестке улиц Фрунзе и Пионерской.



Продолжительность 2 часа. Маршрут около 3 км. Приветствуется использование своих наушников. Сбор группы у кассы музея.



Экскурсовод Жидкова Елена.



Билет: 350 руб.



Экскурсия проходит с радиогидом: у экскурсовода передатчик, у слушателей — приемники с наушниками, что обеспечивает слышимость на шумных улицах.

12+



Количество мест ограничено (по количеству радиогидов), рекомендуется приобретать билеты заранее.