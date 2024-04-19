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Самарский Этнопарк дружбы народов готовится к открытию туристического сезона

19 апреля 2024 16:34
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Уже 28 апреля состоится открытие летнего сезона, на котором пройдет ярмарка с конкурсами и играми, мастер-классами и развлекательной программой.

17 апреля 2024 года состоялся пресс-тур для представителей средств массовой информации и блогеров в преддверии открытия летнего сезона, а также презентации велобара в Этнопарке дружбы народов. Мероприятие организовано министерством туризма Самарской области.

Этнопарк дружбы народов расположен в Куйбышевском внутригородском районе городского округа Самара в 15 минутах езды от центра города. Этнопарк объединяет народы, проживающие в Самарской области, представляет их культуру, традиции и обычаи. Это уникальный архитектурный ансамбль из 20 национальных домов и подворий, раскрывающий культуру народов, проживающих в самарском крае. Как подчеркивает губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, все, что создано на самарской земле, создано руками людей разных народов и национальностей. «На самарской земле проживает 157 народностей. Испокон веков они живут здесь в мире, согласии и дружбе. Это главное достояние нашей земли», - отметил губернатор.

В рамках пресс-тура представители Этнопарка рассказали о летних программах площадки. Уже 28 апреля 2024 года состоится открытие летнего сезона, на котором пройдет ярмарка с конкурсами и играми, мастер-классами и развлекательной программой. Также в пресс-туре презентовали новинку Этно парка – велобар. Он представляет собой многоместное транспортное средство с приводом от человека, приводимое в движение пассажирами. Велобар также будет доступен для посетителей мероприятия по случаю открытия летнего сезона, на котором гостям будет предложено провести командную интеллектуально-развлекательную игру «Этноквиз на велобаре».

Проект Этнопарка «Велобар» стал одним из победителей конкурса грантовой поддержки общественных и предпринимательских инициатив, организованного министерством туризма Самарской области, в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

«Этнопарк дружбы народов каждый год пополняется новыми объектами и сервисами, в том числе это происходит благодаря национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства» и уже в этом году многие гости откроют для себя дополнительные активности – это прогулки на катамаранах и лодках по акватории, на берегах которой находится Этнопарк, настоящее чудо техники «Велобар» с обзорной экскурсией, этноквизом и другими интересными программами», – рассказал министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов.

Отметим, что Правительство Самарской области в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина, работает над созданием качественных, современных, доступных туристических продуктов и услуг, снятием административных барьеров для работы отрасли, а также развитием туристической инфраструктуры и логистики. По итогам 2023 года туристский поток в Самарской области составил свыше 3 млн человек. Как отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, рост туристического потока подчеркивает интерес жителей страны к Самарскому региону и дает ориентиры в дальнейшей работе по развитию отрасли.

 

 

Фото – министерство туризма Самарской области

Теги: Самара Туризм

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