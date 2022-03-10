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Самарские инвесторы в турсфере высоко оценили перспективу введения нулевой ставки НДС сроком на пять лет
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Самарские инвесторы в турсфере высоко оценили перспективу введения нулевой ставки НДС сроком на пять лет

10 марта 2022 16:23
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Правительство РФ одобрило введение нулевой ставки НДС для инвестиций в создание туристических объектов, а также уже для существующих объектов размещения туристов.

Правительство РФ одобрило введение нулевой ставки НДС для инвестиций в создание туристических объектов, а также уже для существующих объектов размещения туристов. Об этом сообщил зампредседателя правительства Дмитрий Чернышенко.

Инвесторы, которые строят, предоставляют в аренду и управление туристические объекты в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» смогут не платить налог на добавленную стоимость. Нулевая ставка НДС будет действовать пять лет с момента ввода новых объектов в эксплуатацию, в том числе, после реконструкции. Льготный НДС также будет доступен владельцам существующих гостиниц и отелей вплоть до 30 июня 2027 года.

В Самарской области для участия в национальном проекте «Туризм и индустрия гостеприимства» уже сформировано три заявки, большинство из этих мероприятий – на конкурсной основе. При этом в конкурсах принимают участие как сами субъекты, так и предприниматели, реализующие проекты в сфере туризма и индустрии гостеприимства.

В новом туристическом сезоне по прогнозам уже в ближайшее время ожидается значительное превышение спроса над предложением на отдых в России. Нулевая ставка НДС поможет расширить туристическую инфраструктуру, чтобы удовлетворить ожидаемый взрывной спрос на внутренний туризм.

«Новая мера позволит поддержать гостинично-туристическую отрасль и создать условия для ее ускоренного развития. Первые 5 лет — самые важные для развития бизнеса. Это выход на самоокупаемость и безубыточность, поэтому именно такой период был определен ключевым с точки зрения поддержки. Эта мера обеспечит инвестиции в отрасль, гарантирует завершение инвестиционного цикла и будет способствовать появлению новых объектов для отдыха граждан страны», — отметил Дмитрий Чернышенко.

Это решение наряду с мерами нацпроекта по туризму позволит сделать отрасль более конкурентоспособной, привлечь новых инвесторов и решить одну из ключевых проблем российского туризма — острый дефицит современных качественных отелей, считают в Ростуримзе. Сейчас в России действует одна из самых высоких в мире ставок НДС для туризма и индустрии гостеприимства — 20%.

«До недавнего времени мы наблюдали ситуацию, когда федеральные и региональные ресурсы были направлены на поддержку малого бизнеса. Это было обосновано, но крупный бизнес помощи от государства не получал, хотя нес большие затраты на строительство, зарплаты и т.д.Нулевая ставка НДС – это, безусловно, прорыв и мера, в которой туристический бизнес остро нуждается. И мы долго шли к этому решению, – рассказала президент Самарской Гостинично-Туристской Ассоциации Ирина Фан-Юнг. – Тем не менее, нужно понимать, что эта сфера нуждается в более масштабных и комплексных изменениях. Мы совместно с другими ассоциациями разработали жизнеспособные предложения, которые помогут сформировать принципиально другую, прогрессивную систему налогообложения».    

Новая мера поддержки усилит конкурентоспособность отрасли и поможет сохранить квалифицированный персонал, будет способствовать решению стоящих задач по сохранению действующей туристской инфраструктуры и дальнейшему развитию этого важного для страны сектора экономики.

Проект федерального закона об обнулении НДС разработают совместно Минфин, Ростуризм и Минстрой.

 

Фото из открытых источников

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