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Самарская ремесленная пекарня «Белотурка» - лучшая новая ресторанная концепция страны

23 апреля 2024 19:13
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В Москве прошел финал национальной премии «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса» 2024.

22 апреля в Москве в Moscow Marriott Imperial Plaza прошел финал национальной премии «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса» 2024, на котором эксперты фуд-индустрии выбирали лучшую новую ресторанную концепцию страны.

В финал премии попали 14 номинантов - ремесленная пекарня «Белотурка» (Самара), «Балт» (Калининград), «Голубчики» (Таруса, Калужская область), «Дом Российской Кухни» (Москва), «Племя» (Краснодарский край), «Шануар» (Москва), «Шмак» (Москва), Сhin-Сhin (Москва), Futurist (Санкт-Петербург), Historia (Москва), Mеraki (Москва), Narnia (Москва), Theobroma (Санкт-Петербург), 19 (Нижний Новгород).

Главными триумфаторами дня стали три концепции, занявшие пьедестал почета 2024 года:
«Золотая Пальмовая ветвь» – «Белотурка», Самара
«Серебряная Пальмовая ветвь» – «БАЛТ», Зеленоградск
«Бронзовая Пальмовая ветвь» – «Дом Российской кухни», Москва

Это первый случай в истории фестиваля, когда самарская ресторанная концепция взяла главный приз «Пальмовой ветви». Уникальная, единственная в своем роде ремесленная пекарня в Самаре открылась в конце июля 2023 г. и сразу стала центром притяжения для гостей и жителей города. Пекарня «Белотурка» возрождает славную историю Самары как хлебной столицы России и старинные рецепты Самарской губернии – здесь пекут хлеб на заквасках и превосходную выпечку.

Авторы лучших ресторанных концепций презентовали свои проекты, рассказали о трендах и бизнес лайфхаках. Рестораторы Алексей Васильчук, Антон Пинский и команды Аркадия Новикова и Андрея Деллоса выступили в финале, но именно «Белотурка» заняла первое место и везет золото в Самару.

Концепция «Белотурки», получившая высокую оценку профессионального жюри, является одной из точек притяжения туристов в регион. Напомним, Самарская область уверенно входит в топ-10 российского туристического рейтинга. В ближайшее время проект создания туристического кода центра Самары получит субсидии из федерального и областного бюджетов. Средства будут направлены на организацию информационно-справочного ведомства и участков для ярмарок, установку туристской навигации, малых архитектурных форм и фотозон. Работы пройдут в рамках нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства», который реализуется по решению Президента России, сообщает пресс-служба министерства туризма СО.

 

Фото:    пресс-служба министерства туризма СО

Теги: Самара Туризм

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