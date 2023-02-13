Самарская область - в топ-3 самых дорогих в Приволжском федеральном округе для отдыха в межсезонье

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Портал бронирования Санатории-России.рф представил рейтинг российских регионов по доступности отдыха в период туристического межсезонья в этом году.

Рейтинг составлен на основе анализа цен на путевки в санатории России при заезде с февраля по апрель 2023 года.

По данным портала Санатории-России.рф, самым доступным в Приволжском федеральном округе отдых в начале весны будет в Оренбургской области (5520 рублей), Саратовской области (5740 рублей), Татарстане (5930 рублей), Удмуртии (5970 рублей), Пензенской области (5990 рублей), Кировской области (6250 рублей), Мордовии (6370 рублей), Марий Эл (6460 рублей), Нижегородской области (6970 рублей) и Чувашии (7010 рублей).

В стоимость отдыха включено проживание, питание и лечебные процедуры за двоих в сутки.

В Самарской области - 8190 рублей, в Башкортостане (8440 рублей) и в Пермском крае (9040 рублей). что дороже всего в Приволжье.

Для сравнения, дороже всего в стране отдохнуть в межсезонье - в санаториях Москвы, Краснодарского края и Ставрополья (около 10 тысяч рублей), а отдых весной в здравницах Крыма выйдет в 7 тысяч рублей.

По словам члена Правления Национальной курортной ассоциации Евгения Терентьева, отечественные здравницы приступили к реновации номеров и повышению их комфортности, а следующим этапом развития отрасли должно стать строительство новых санаториев и не только в курортных регионах страны.