Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре застройщика проблемного ЖК «Космолет» могут признать банкротом
В Самаре застройщика проблемного ЖК «Космолет» могут признать банкротом
Число погибших в результате землетрясений в Турции достигло 31 643
Число погибших в результате землетрясений в Турции достигло 31 643
В Октябрьске автомобилист сбил 11-летнего школьника
В Октябрьске автомобилист сбил 11-летнего школьника
Появились новые данные о замерах толщины льда на Волге в Самарской области.
Появились новые данные о замерах толщины льда на Волге в Самарской области
В Самарской области 14 февраля будет дан старт акции «Книга с любовью»
В Самарской области 14 февраля будет дан старт акции «Книга с любовью»
В Самарской области стартует акция «Государство для молодой семьи»
В Самарской области стартует акция «Государство для молодой семьи»
За неделю заболеваемость COVID-19 в России выросла почти на треть
За неделю заболеваемость COVID-19 в России выросла почти на треть
Шоколадное сердце: что самарцы дарят любимым на 14 февраля
Шоколадное сердце: что самарцы дарят любимым на 14 февраля
Наверх
Самара  -4 °C, Тольятти  -4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.79
-0.1
EUR 78.05
-0.27
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарская кирха приглашает на органный концерт “Dass Vatter Unser”
Сотрудники ГУ МЧС СО приняли участие в соревнованиях по лыжным гонкам
В САТОБ состоится цикл концертов к юбилею Сергей Рахманинова
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарская область - в топ-3 самых дорогих в Приволжском федеральном округе для отдыха в межсезонье

13 февраля 2023 10:40
164
Самарская область - в топ-3 самых дорогих в Приволжском федеральном округе для отдыха в межсезонье

Портал бронирования Санатории-России.рф представил рейтинг российских регионов по доступности отдыха в период туристического межсезонья в этом году. 

Рейтинг составлен на основе анализа цен на путевки в санатории России при заезде с февраля по апрель 2023 года.

По данным портала Санатории-России.рф, самым доступным в Приволжском федеральном округе отдых в начале весны будет в Оренбургской области (5520 рублей), Саратовской области (5740 рублей), Татарстане (5930 рублей), Удмуртии (5970 рублей), Пензенской области (5990 рублей), Кировской области (6250 рублей), Мордовии (6370 рублей), Марий Эл (6460 рублей), Нижегородской области (6970 рублей) и Чувашии (7010 рублей).

В стоимость отдыха включено проживание, питание и лечебные процедуры за двоих в сутки.

В Самарской области - 8190 рублей, в Башкортостане (8440 рублей) и в Пермском крае (9040 рублей). что дороже всего в Приволжье.

Для сравнения, дороже всего в стране отдохнуть в межсезонье - в санаториях Москвы, Краснодарского края и Ставрополья (около 10 тысяч рублей), а отдых весной в здравницах Крыма выйдет в 7 тысяч рублей.

По словам члена Правления Национальной курортной ассоциации Евгения Терентьева, отечественные здравницы приступили к реновации номеров и повышению их комфортности, а следующим этапом развития отрасли должно стать строительство новых санаториев и не только в курортных регионах страны.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре могут скорректировать нескольких популярных автобусных маршрутов
13 февраля 2023  12:07
В Самаре могут скорректировать нескольких популярных автобусных маршрутов
141
В Самарской области флот судов на воздушной подушке пополнился двумя новыми «Нептунами»
11 февраля 2023  12:15
В Самарской области флот судов на воздушной подушке пополнился двумя новыми «Нептунами»
693
Планируется, что серийный выпуск начнется в начале марта и уже в апреле новые машины появится в продаже.
10 февраля 2023  20:46
Дмитрий Азаров и Максим Соколов запустили предсерийное производство Lada Vesta NG в Тольятти
859
В Самаре почтили память сотрудников Главного Управления Министерства внутренних дел Самарской области, погибших при исполнении служебных обязанностей
10 февраля 2023  13:27
В Самаре почтили память сотрудников ГУ МВД Самарской области, погибших при исполнении служебных обязанностей
835
Дмитрий Азаров встретился с женами военнослужащих Самарской области
10 февраля 2023  12:51
Дмитрий Азаров встретился с женами военнослужащих Самарской области
877
Весь список