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Самарская область получила 9 наград в финале Всероссийского туристской премии «Маршрут года»

27 ноября 2021 12:03
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Самарская область получила 9 наград в финале Всероссийского туристской премии «Маршрут года»

Вчера, 26 ноября, в Перми состоялся финал Всероссийской туристской премии «Маршрут года» 2021. Самарская область получила 9 наград в 8 номинациях. 

Всего в 2021 году на соискание Всероссийской туристской премии «Маршрут года» было подано 445 проектов из 60 регионов России, 275 проектов из 53 регионов стали финалистами. От Самарской области было подано 12 проектов, в итоге 9 признаны победителями.

ГРАН-ПРИ в номинации «Лучшая музейная экскурсия»: Вагон Константина Головкина.  

ГРАН-ПРИ в номинации «Лучший детский маршрут»: Инженеры меняют мир. 

ГРАН-ПРИ в номинации «Лучший событийный тур»: Жигулёвский экспресс. «Классика над Волгой». 

I место в номинации «Лучший маршрут выходного дня»: Ретротур на Паровозе к Святыням Самарского края. 

I место в номинации «Лучший межрегиональный маршрут»: Все оттенки Жигулёвского. 

I место в номинации «Лучший железнодорожный круиз»: Яркие выходные в Приволжье. 

I место в номинации «Лучший велосипедный маршрут»: Край Сказочных озёр. 

II место в номинации «Лучший культурно-познавательный маршрут»: Поезд в Рождество 2021. 

II место в номинации «Лучший железнодорожный круиз»: Жигулёвская сказка. 

Как отметил основатель Всероссийской туристской премии «Маршрут года» – председатель правления ФРОС Region PR Геннадий Шаталов, событие решает очень важную задачу – дает возможность профессионалам туристического рынка встречаться на одной площадке и презентовать свои проекты, видеть работы своих коллег со всей России.

Напомним, что премия учреждена и проводится при информационной поддержке Федерального агентства по туризму РФ с 2014 года, как отраслевая награда, присуждаемая по итогам открытого всероссийского конкурса проектов за достижения в области создания и развития туристских маршрутов. 

 

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