Самарская область одна из самых дорогих в Приволжье по доступности отдыха по программе туристического кешбэка в 2022 году

190

Портал бронирования Санатории-России. рф представил рейтинг российских регионов по доступности отдыха в санаториях по программе туристического кешбэка 2022 года, стартовавшей 18 января. В рейтинге самых недорогих лидируют Центральная России и Приволжье.

В санаториях Самарской области путевка по кешбэку обойдется, в среднем, в 3010 рублей в сутки за проживание, питание и лечение.

Топ-10 регионов Приволжья по доступности отдыха весеннего туристического кешбэка 2022 года составляют Саратовская область, Пензенская область Татарстан, Кировская область, Марий Эл, Мордовия, Удмуртия, Оренбурская область, Пермский край и Ульяновская область.В топ-10 регионов отдых обойдется от 2 до 3 тысяч рублей в сутки.

По данным портала Санатории-России.рф, туристы все чаще выбирают региональные санатории, а не только южные, что приводит как к сокращению расходов и времени на логистику, так и к лучшей акклиматизации. Кроме того, местные здравницы, которые прежде не могли тягаться по загруженности и доходности с южными курортами, получают возможность полноценно оказывать услуги и развиваться даже в межсезонье. Таким образом, можно говорить о большой пользе программы туристического кешбэка как для отдыхающих, так и для самих санаториев.

Рейтинг составлен на основе анализа стоимости отдыха в санаториях России по программе кешбэка в 2022 году.