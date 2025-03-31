Самара - в пятерке среди самых популярных регионов для делового туризма

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Самара заняла 5 место среди всех регионов по количеству запросов на организацию выездных корпоративных мероприятий. На регион приходится 5,3% от всех запросов. Такие результаты были получены в ходе анализа запросов и статистики профессионального сообщества MICE Excellence.

В ходе анализа учитывались запросы на MICE-проекты, под которым в профессиональной среде подразумевается широкий спектр корпоративных выездных мероприятий с бизнес-целями: поощрительные поездки для лучших сотрудников, конференции, выставки, корпоративные праздники и т.д.

По словам экспертов, за последние годы существенно поменялись предпочтения организаторов при выборе регионов, где компании проводят выездные мероприятия. На первом месте по-прежнему находится Сочи и курорты Краснодарского края, но растет востребованность и других вариантов, в том числе Самары.

«Практически любая MICE-программа подразумевает развлекательную часть после завершения официальной части. С этой точки зрения Самарская область может дать фору многим регионам, чего только стоит возможность посещение гостями города различных промышленных предприятий, что в регионе развито на очень высоком уровне. Нам в прошлом году, например, организовали визит в аэропорт Курумоч, познакомили со службой безопасности, пожарной службой и даже пернатыми сотрудниками аэропорта. Ну и, конечно, Волга и Жигулевское море с большим количеством водных развлечений делает регион крайне востребованным в деловом туризме», – считает Ирина Михалькова, креативный директор MICE Excellence.

В топ-5 направлений также вошли Алтай, Карелия и Казань. Следует отметить, что в анализе не учитывались данные по Москве и Санкт-Петербургу.