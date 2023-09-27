Самара - в десятке самых креативных городов России по итогам лета

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Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ продолжает подводить итоги летнего сезона-2023. Ко Всемирному дню туризма (27 сентября) ТВИЛ выявил самые креативные города России для новых путешествий.



Во внутреннем туризме России нарастает новый тренд, в основе которого лежит креативная разработка сценария впечатления.



«Креативный туризм, в нашем понимании, — это та добавочная стоимость за счёт впечатления и креативности, которая добавляет цену традиционному продукту и делает его более интересным», — говорит основатель и лидер Сети Креативного Туризма Юлия Рыбакова.

Но здесь важно разрабатывать креативные продукты с разными уровнями в виде игры и продумывать многосерийный формат, поясняют эксперты креативного туризма. Так туристический бизнес может получать возвратного туриста каждый сезон.



Самые заметные российские проекты в сфере креативного туризма — это «Новая туристическая география» города Санкт-Петербург и музейно-творческий кластер «Коломенский Посад» в Коломне.



В десятку самых креативных городов России по итогам летнего сезона вошли Санкт-Петербург, Москва, Казань, Сочи, Новосибирск, Самара, Нижний Новгород, Ярославль, Ижевск и Кемерово.



По данным ТВИЛ, средний чек в российских городах этим летом составил 4 тысячи рублей в сутки. Самые популярные объекты размещения — отели (66%) и квартиры (29%). Чаще всего летом путешествуют семьями (25%), в одиночку (22%) и компаниями (21%).



Десять самых креативных городов России по итогам летнего сезона

Санкт-Петербург — 4640 р. / 4 ночи Москва — 3778 р. / 3 ночи Казань — 4760 р. / 3 ночи Сочи — 4194 р. / 8 ночей Новосибирск — 2957 р. / 3 ночи Самара — 3619 р. / 3 ночи Нижний Новгород — 3825 р. / 2 ночи Ярославль — 3511 р. / 2 ночи Ижевск — 2436 р. / 2 ночи Кемерово — 2499 р. / 2 ночи



Средняя стоимость ночи / cредняя продолжительность поездки летом 2023 года, по данным бронирований жилья на ТВИЛ