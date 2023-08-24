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Самара - в десятке популярных направлений для сентябрьского отдыха на реках и озерах

24 августа 2023 09:37
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Самара - в десятке популярных направлений для сентябрьского отдыха на реках и озерах

В бархатный сентябрьский сезон отдыхающие, в основном, хотят проводить последние теплые деньки на морских пляжах. Однако - далеко не все.  Многие предпочитают отдых на речном или озерном берегу - там  тоже можно купаться, ловить рыбу, кататься на лодках - под парусом и без.  Интересные экскурсии по природным и историческим памятникам тоже вполне доступны - и на фоне золотой листвы фото получаются еще красочнее.

 Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, проанализировав данные бронирования,  определил самые популярные направления  для  отдыха на реках и озерах в сентябре 2023 года. На первом месте город на Неве, Санкт-Петербург - правда, его популярность по сравнению с сентябрем 2022 года снизилась на 20%. На втором месте Казань - ее популярность по сравнению с 2022 годом снизилась на 12%.    На третьем месте - Нижний Новгород. А вот популярность этого города выросла на целых 40%.

 Десять самых популярных направлений для отдыха на реках и озерах в сентябре:

1. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 3533 р. / 5 ночей*
2. Казань, Татарстан ― 3363 р. / 5 ночей
3. Нижний Новгород, Нижегородская область ― 3005 р. / 4 ночи
4. Волгоград, Волгоградская область ― 3385 р. / 3 ночи
5. Ярославль, Ярославская  область ― 3676 р. / 3 ночи
6. Иркутск, Иркутская  область ― 3104 р. / 3 ночи
7. Самара, Самарская  область ― 3133 р. / 4 ночи
8. Петрозаводск, Карелия ― 3517 р. / 5 ночей
9. Псков, Псковская область ― 3480 р. / 2 ночи
10. Астрахань, Астраханская область ― 3038 р. / 4 ночи
 
*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

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