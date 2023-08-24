Самара - в десятке популярных направлений для сентябрьского отдыха на реках и озерах

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В бархатный сентябрьский сезон отдыхающие, в основном, хотят проводить последние теплые деньки на морских пляжах. Однако - далеко не все. Многие предпочитают отдых на речном или озерном берегу - там тоже можно купаться, ловить рыбу, кататься на лодках - под парусом и без. Интересные экскурсии по природным и историческим памятникам тоже вполне доступны - и на фоне золотой листвы фото получаются еще красочнее.



Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, проанализировав данные бронирования, определил самые популярные направления для отдыха на реках и озерах в сентябре 2023 года. На первом месте город на Неве, Санкт-Петербург - правда, его популярность по сравнению с сентябрем 2022 года снизилась на 20%. На втором месте Казань - ее популярность по сравнению с 2022 годом снизилась на 12%. На третьем месте - Нижний Новгород. А вот популярность этого города выросла на целых 40%.



Десять самых популярных направлений для отдыха на реках и озерах в сентябре:



1. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 3533 р. / 5 ночей*

2. Казань, Татарстан ― 3363 р. / 5 ночей

3. Нижний Новгород, Нижегородская область ― 3005 р. / 4 ночи

4. Волгоград, Волгоградская область ― 3385 р. / 3 ночи

5. Ярославль, Ярославская область ― 3676 р. / 3 ночи

6. Иркутск, Иркутская область ― 3104 р. / 3 ночи

7. Самара, Самарская область ― 3133 р. / 4 ночи

8. Петрозаводск, Карелия ― 3517 р. / 5 ночей

9. Псков, Псковская область ― 3480 р. / 2 ночи

10. Астрахань, Астраханская область ― 3038 р. / 4 ночи



*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки