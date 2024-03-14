Самара - в десятке популярных направлений для отдыха на реках весной

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14 марта отмечают Международный день рек. Праздник учредили в 1997 году, для действий в защиту рек, воды и жизни. Реки - это жизнь не только для земель, но и для городов - транспортные артерии, энергетические и рекреационные ресурсы. Отдыхать на речном побережье - это удовольствие для тех, кто любит расслабленность, красоту и спокойствие. А весна - время расцвета и торжества рек, открытия навигации, начало сезона речных круизов.



Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления для отдыха на реках весной 2024 года. Мы решили не включать в список две столицы, стоящие на реках - Москву и Санкт-Петербург. Поэтому вперед вырвались волжские города - на первом месте оказалась Казань, на втором - Нижний Новгород, а на третьем - Волгоград.



Десять самых популярных направлений для отдыха на реках весной:



1. Казань, Татарстан ― 4209 р. / 3 ночи*

2. Нижний Новгород, Нижегородская область ― 4198 р. / 3 ночи

3. Волгоград, Волгоградская область ― 3770 р. / 2 ночи

4. Ярославль, Ярославская область ― 3551 р. / 2 ночи

5. Иркутск, Иркутская область ― 3438 р. /2 ночи

6. Новосибирск, Новосибирская область ― 3147 р. /4 ночи

7. Ростов-на-Дону, Ростовская область ― 2747 р. /3 ночи

8. Псков, Псковская область ― 4378 р. /3 ночи

9. Красноярск, Красноярский край ― 4071 р. /4 ночи

10. Самара, Самарская область ― 3257 р. / 4 ночи



*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки