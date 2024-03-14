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Самара - в десятке популярных направлений для отдыха на реках весной

14 марта 2024 09:21
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Самара - в десятке популярных направлений для отдыха на реках весной

14 марта отмечают Международный день рек. Праздник учредили в 1997 году, для действий в защиту рек, воды и жизни. Реки - это жизнь не только для земель, но и для городов - транспортные артерии, энергетические и рекреационные ресурсы.  Отдыхать на речном побережье - это удовольствие для тех, кто любит расслабленность, красоту и спокойствие. А весна - время расцвета и торжества рек, открытия навигации, начало сезона речных круизов.

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления  для отдыха на реках весной 2024 года. Мы решили не включать в список две столицы, стоящие на реках - Москву и Санкт-Петербург.  Поэтому вперед вырвались волжские города -  на первом месте оказалась Казань, на втором  -  Нижний Новгород, а на третьем - Волгоград.  

 Десять самых популярных направлений для  отдыха на реках весной:

1. Казань, Татарстан ― 4209 р. / 3 ночи*
2. Нижний Новгород, Нижегородская область ― 4198 р. / 3 ночи
3. Волгоград, Волгоградская область ― 3770 р. / 2 ночи
4. Ярославль, Ярославская область ― 3551 р. / 2 ночи
5. Иркутск, Иркутская область ― 3438 р. /2 ночи
6. Новосибирск, Новосибирская область ― 3147 р. /4 ночи
7. Ростов-на-Дону, Ростовская область ― 2747 р. /3 ночи
8. Псков, Псковская область ― 4378 р. /3 ночи
9. Красноярск, Красноярский край ― 4071 р. /4 ночи
10. Самара, Самарская область ― 3257 р. / 4 ночи
 
*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

 

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