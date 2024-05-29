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Самара - в десятке популярных направлений для отдыха на реках и озерах летом

29 мая 2024 09:47
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Самара - в десятке популярных направлений для отдыха на реках и озерах летом

Лето у многих ассоциируется с морем. Поэтому в отпускной сезон многие направляются на курорты Краснодарского края, Крыма, Калининградской области. Но ведь волны, купание, яхтинг и отдых на пляжах возможны не только у соленой, но и у пресной воды. Приречные и приозерные города также пользуются вниманием туристов в летнее время. Тем более, что отдых на реках, озерах и водохранилищах позволяет не удаляться далеко от больших городов и рабочих мест.    

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления  для отдыха на реках и озерах летом 2024 года. Две столицы, стоящие на реках - Москву и Санкт-Петербург, решили исключить из рейтинга. Поэтому на первом месте в туристических предпочтениях Калининград, на втором Казань, а на третьем - Волгоград.  

 Десять самых популярных направлений для  отдыха на реках и озерах летом:

1. Калининград, Калининградская область ― 3492 р. /6 ночей*
2. Казань, Татарстан ― 4501 р. / 4 ночи
3. Волгоград, Волгоградская область ― 3721 р. / 2 ночи
4. Нижний Новгород, Нижегородская область ― 4781 р. / 3 ночи
5. Петрозаводск, Карелия ― 5251 р. / 4 ночи
6. Сортавала, Карелия ―6639 р. / 4 ночи
7. Иркутск, Иркутская область ― 3487 р. /3 ночи
8. Ярославль, Ярославская область ― 3929 р. / 3 ночи
9. Самара, Самарская область ― 4188 р. / 4 ночи
10. Листвянка, Иркутская область ― 6111 р. /5 ночей
 
*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

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