Ростуризм сообщил о вывозе из-за рубежа более 80% туристов

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Туроператоры при поддержке Ростуризма обеспечили возвращение из-за рубежа более 80% организованных российских туристов. Об этом 16 марта сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

«Только за последние сутки удалось обеспечить вывоз более 1,5 тыс. организованных туристов. Туроператоры возвращают туристов домой либо специальными чартерными рейсами, либо регулярными стыковочными рейсами через третьи страны», — подчеркнули в Ростуризме.

По данным ведомства, больше всего организованных туристов из России находится в Египте, часть — в Турции, ОАЭ и Доминикане, Вьетнаме и Таиланде. В настоящее время согласовывается проведение чартерных рейсов из вышеназванных стран.

«Для получения всей оперативной информации по этим рейсам организованным туристам необходимо держать постоянную связь со своим туроператором», — подчеркнули в Ростуризме.

Процесс вывоза туристов длительный, что связано с отсутствием нужного количества самолетов. Работа ведется круглосуточно МИД РФ, Минтрансом и Росавиацией, туроператорами и авиакомпаниями, добавили в Ростуризме, пишут "Известия".

«На период ожидания обратных вылетов туроператоры размещают своих туристов в отелях и помогают им решать другие возникающие вопросы, включая продление легального нахождения в стране», — заключили в ведомстве.