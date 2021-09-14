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Ростуризм собирается запустить новую продажу турпакетов с кешбэком

14 сентября 2021 09:08
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Ростуризм собирается запустить новую продажу турпакетов с кешбэком

Ростуризм собирается запустить новую продажу турпакетов с кешбэком, это может произойти в ноябре-декабре, сообщила глава ведомства Зарина Догузова. По ее словам, в этом году отчасти кешбэк работал как антикризисная мера.

Далее кэшбек будет работать только в низкий сезон. Условия программы следующие: продолжительность тура или проживания в гостинице должно составлять не менее двух ночей, сумма возврата – 20 процентов стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей. Кешбэк начисляется только за поездки, оплаченные картой "Мир", передает Радио Маяк.

Теги: внутренний туризм кэшбэк

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