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Ростуризм собирается запустить новую продажу турпакетов с кешбэком, это может произойти в ноябре-декабре, сообщила глава ведомства Зарина Догузова. По ее словам, в этом году отчасти кешбэк работал как антикризисная мера.

Далее кэшбек будет работать только в низкий сезон. Условия программы следующие: продолжительность тура или проживания в гостинице должно составлять не менее двух ночей, сумма возврата – 20 процентов стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей. Кешбэк начисляется только за поездки, оплаченные картой "Мир", передает Радио Маяк.