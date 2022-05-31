Ростуризм предлагает 133 готовых маршрута для автомобильных путешествий по России.

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Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

В списке, в частности, Золотое кольцо, Карелия, Кольский полуостров, Крым, Северный Кавказ, Сибирь, Урал и другие варианты поездок. Запланировать автомобильный тур можно в преддверии сезона летних отпусков и школьных каникул, а также на выходные, чтобы за два дня посетить ближайшие регионы и достопримечательности, – говорится в сообщении ведомства.

При этом, в фокусе Ростуризма не только разработка автомаршрутов, но и их обустройство. По словам руководителя ведомства Зарины Догузовой, самые популярные в нашей стране маршруты – это Золотое Кольцо, Москва-Петербург и дороги в сторону Черноморского побережья.