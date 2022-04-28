Ростуризм планирует в мае запустить чартерные программы в Египет и Турцию.

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Об этом сообщила руководитель ведомства Зарина Догузова в эфире телеканала "Россия 24". По ее словам, сейчас уже есть прямое авиасообщение со Стамбулом и рядом курортов Египта, но объемы пока недостаточны.

Что касается внутреннего туризма, то, по словам Догузовой, с майских праздников туристов готовы принимать 17 тыс классифицированных средств размещения, ещё порядка 10 тысяч средств размещения, для которых классификация не является обязательной – санатории, кемпинги, автокемпинги и турбазы.

В этом курортном сезоне с мая по сентябрь в стране смогут отдохнуть более 31 млн туристов. Это плюс 20% к показателям прошлого года, передает Радио Маяк.