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Ростуризм анонсировал новый этап программы туристического кешбэка

17 марта 2021 19:02
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Ростуризм анонсировал новый этап программы туристического кешбэка

Очередной, третий этап программы поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств стартует в России в ночь с 17 на 18 марта, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

"Условия программы у нас прежние: можно получить до 20 процентов возврата, в максимуме — 20 тысяч рублей. Приобрести тур можно будет с момента старта программы, с 18 марта и вплоть до 15 июня. Отправиться в поездки, в путешествие можно будет также с момента старта программы и вплоть до 30 июня", — пояснила она.

Программа частичного возврата денег, потраченных на отдых в России, стартовала в прошлом году и проходила в два этапа. В первом из них туры и проживание с кешбэком можно было приобрести в августе, а само путешествие нужно было совершить до конца года. Второй этап продаж начался в октябре и распространялся на поездки по 10 января. По данным правительства, всего за это время граждане потратили на путевки 6,5 миллиарда рублей, а общая сумма кешбэка составила 1,2 миллиарда.

На третий этап правительство выделило еще два миллиарда рублей. Условия программы остаются прежними: продолжительность тура или проживания в гостинице — от двух ночей, сумма возврата — 20 процентов стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей. Кешбэк начисляется только за поездки, оплаченные картой "Мир, пишет РИА Новости".

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