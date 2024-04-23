Россияне смогут 60 дней отдыхать в Таиланде без визы

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Правительство Таиланда разрешило россиянам безвизовое пребывание в течение 60 дней. Новые правила начнут действовать 1 мая 2024 года.

Как заявил премьер-министр Сеттха Тхависин, с инициативой в кабинет министров обратилось министерство иностранных дел Таиланда.

В настоящее время в Таиланде временно действует 90-дневный режим безвизового пребывания для россиян, пишет Смотрим.

Как долго будет действовать новый двухмесячный безвизовой режим не сообщается.

Между Россией и Таиландом заключено соглашение о взаимных безвизовых поездках граждан на срок до 30 дней. Продление срока пребывания в стране без визы является инициативой Бангкока в целях развития туризма и получения большего дохода от иностранцев.

В 2023 году Таиланд посетило более 1,7 миллиона россиян, пишет РИА Новости.