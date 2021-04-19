Россияне назвали страны, по которым соскучились больше всего

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Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснил, открытия сообщения для туристов с какой страной россияне ждут больше всего. В опросе, прошедшем на сайте сервиса, приняли участие 1 138 человек.

Больше всего россияне соскучились по Италии: ее открытия ждет каждый пятый опрошенный. Об открытии сообщения с Испанией мечтают 16% респондентов. Замыкают тройку самых ожидаемых направлений страны Балтии (Латвия, Литва, Эстония). О том, что ждут, когда откроются именно они, рассказали 13% респондентов.

По 10% опрошенных ждут открытия Чехии и Вьетнама. О том, что Китай начнет принимать российских туристов, мечтают 8% респондентов. Болгарии отдают свои предпочтения 7% опрошенных, Франции и Израилю — по 6%, Великобритании — 3%.

Ранее сервис Туту.ру выяснил, где россияне планируют провести отпуск в этом году. Каждый четвёртый россиянин (27%) намерен провести отпуск дома, на даче или в деревне. Ещё 15% в принципе не настроены отдыхать в 2021 году. Те, кто поедут куда-то во время отпуска, отдают предпочтение Крыму. О том, что их заслуженный отдых в 2021 году пройдёт именно там, рассказали 14% респондентов. Каждый десятый россиянин для отпуска в 2021 году выбирает Черноморское побережье Краснодарского края. На курортах Кавказских Минеральных Вод планируют отдохнуть 4% участников опроса. Ещё 8% привлекают другие регионы России. За рубежом планируют отдохнуть 22% опрошенных.

Результаты опроса « Открытия какой страны вы ждете в первую очередь? »